5度變裝、提前場勘…張文跳樓身亡是意外？ 4大關鍵曝張文犯案計畫

27歲男子張文19日在北捷、中山商圈發動隨機殺人事件，他先是於下班尖峰時段在台北車站內丟擲煙霧彈且持刀隨機攻擊路人，在北車犯案完後，接著張文移動至中山商圈再次對路人發起隨機攻擊，而張文也在犯罪後於誠品南西頂樓跳樓，送醫搶救仍身亡，整起事件包含張文本人共造成4死11傷。根據《鏡週刊》報導，張文在中山商圈犯案完後隨即跳樓極有可能是意外，從多項跡證來看，張文的犯案行為並非臨時起意，而是經過事前規劃，且原本可能不只打算發動兩波攻擊。

27歲男子張文19日在北捷、中山商圈發動隨機殺人事件。（圖／翻攝畫面）

首先，案發前兩天，張文就已在距離誠品南西店步行僅約1分鐘的千慧旅館訂房。上週五（19日）傍晚，他在台北車站執行第一波攻擊後，曾返回旅館準備，隨後才前往捷運中山站商圈，發動第二波攻擊。案發後，警方進入其房間搜索，除在床上發現相關裝備與衣物外，還查獲數量可觀的汽油彈。警方因此研判，張文極可能計畫在前兩起攻擊結束後，再回旅館取用汽油彈，前往第三處地點進行更大規模的縱火行動。

第二個關鍵跡證，則是張文在案發前曾到誠品南西店頂樓場勘過，疑似是為了犯案後的逃逸路線做準備。若其一開始便打算犯案後輕生，理應無須花費心力進行地形探查。警方推測，張文當晚可能因天色昏暗，或現場紙箱擺放位置有所變動，才不慎失足墜樓身亡。

張文在案發前曾到誠品南西店頂樓場勘過，疑似是為了犯案後的逃逸路線做準備。（圖／翻攝畫面）

第三，張文在犯案過程中多達5次變裝。警方指出，若是預謀在行兇後自我了斷，外型刻意更換並無實質必要，反而多次變裝更像是為了干擾警方辨識，爭取時間繼續行動。

張文在犯案過程中多達5次變裝。（圖／網友＠cheetah.333594授權提供）

最後，警方在檢視張文的雲端資料時發現，他的Google地圖紀錄中，除了已發起攻擊得捷運台北車站與中山站商圈外，還標註了其他地點，不排除是原本規劃中的後續攻擊目標。若張文未在第二波攻擊後墜樓身亡，本案恐怕將面臨更嚴重死傷。

