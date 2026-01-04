5度酒駕！男騎車搖搖晃晃！ 連撞11機車自摔閃人

新北市 / 綜合報導

新北市一名施姓男子 因喝酒後還騎機車上路，結果 撞了路旁共11輛機車後自行離去，警方後續通知他到案說明，發現他已經是第5度酒駕，根本是酒駕累犯。而且之前就已經被吊照，沒想到他又換騎女兒的機車上路，種種違規最高可處約17萬罰鍰，而女兒的機車牌照也將被吊扣。

狹窄巷弄男子騎乘機車，速度不慢但明顯有些搖擺，左右偏移還險些撞到路旁停放的機車，第一次幸運閃過，接著就連人帶車，猛撞左側一整排機車，狼狽倒地，喀擦，被撞的機車如同骨牌般倒塌，現場部分車殼零件散落，凌亂不堪深夜巨響，嚇壞附近居民。

附近居民說：「全部人都跑出來，結果人就不見了，到這邊全部，幾乎那邊都是倒。」附近居民VS.記者說：「(你的機車有受損嗎)，沒有，(你都停騎樓這邊所以比較還好)，對。」

華視新聞記者李思琪說：「事發就在新北市板橋區的，金華街上，可以看到這邊停了一整排機車，當時施姓男子(機車)酒駕上路，直接撞了進來，警方事後發現，他其實根本是，酒駕累犯。」

事發就在新北市板橋區的金華街上，可以看到這邊停了一整排機車，當時施姓男子酒駕上路直接撞了進來，警方事後發現他其實根本是酒駕累犯，施姓男子今年54歲，有妨害自由及公共危險前科，他在去年7月撞11車離開，酒測值達0.31。

這一查才發現，2015年3度酒駕上路，駕照因此被吊扣，2020年也因為餐敘後喝酒被攔檢，5年後再度酒駕這次撞了11車，10年內5度酒駕，酒駕攔檢資料帶，根據了解施姓男子，前4次酒駕都是餐敘後被攔檢，沒有肇事。

而這次他聲稱，在當天上午喝了200ML威士忌，晚上才騎女兒的車出門，不過根據道交條例，種種違規最高可處約17萬元，一時僥倖，最後連女兒的機車牌照，都被吊扣。

