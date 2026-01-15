5度重考醫大生嗆「兒科是剩科」！狂開地圖砲被炎上 陽交大回應了

記者柯美儀／台北報導

一名男網友近日頻頻在網路上發言失控，不僅以「糖糖的」等歧視性用語攻擊他人，還公開貶低小兒科醫師，引發醫界與網友強烈不滿。事件延燒後，他被起底為陽明交通大學醫學系學生，且疑似尚未取得醫師資格卻自稱「醫師」，爭議持續延燒，校方表示，將啟動輔導與相關處理程序。

民眾黨近日力推《人工生殖法》修法，引發熱烈討論。一名男大生在Threads與網友討論時情緒失控，不僅頻頻以攻擊性言詞回應，還使用「糖糖的」（影射唐氏症）作為貶抑用語，並公開嘲諷小兒科醫師，稱「原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」，相關言論迅速引發爭議。

隨著事件延燒，網友也陸續翻出該名男大生過往的發言紀錄，發現他在多次筆戰中曾使用「糖糖的」、「失智症」、「斯德哥爾摩症候群」等詞語影射他人有病。這些言論引起醫界怒火，不少醫師及陽交大校友紛紛發聲譴責，希望校方正視學生言行問題；也有人呼籲各大醫院未來在招募與面試時應嚴格把關，擔憂若此類言行者日後進入臨床，恐難以讓社會大眾放心將隱私、健康甚至家人生命交付其手中。

另有網友進一步起底男大生背景為建中畢業、重考5次後就讀陽明交通大學醫學系，甚至疑似在尚未取得醫師資格的情況下自稱「醫師」，相關行為也引發是否涉及違法的討論。

對此，陽交大在Threads回應，「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。陽明交大長期重視醫療專業的價值，校方不認同任何貶抑醫療工作者的言論。感謝您對醫療專業的投入與付出，也謝謝您的提醒」。

