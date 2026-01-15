5度重考醫大生狂開地圖炮！嗆兒科是「剩科」被炎上 陽交大回應了

陽交大醫學生和小兒科醫師筆戰時，嗆兒科是剩科，引發熱議。（示意圖：shutterstock／達志）

陽明交通大學一位醫學系男大生近日時常在社群平台上和人筆戰，不過經常脫序發言，包括以「糖糖的」影射他人唐氏症、指謫小兒科是「剩科」等，結果被起底是建中畢業、重考5次的陽交大醫學生，甚至疑似違法以「醫師」自稱，引發許多醫師不滿。對此，陽交大回應，「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序」。

《人工生殖法》相關修法話題近日引發網路熱議，男大生和一名小兒科醫師討論時越來越失控，甚至開始貶低兒科，「笑死，原來是小兒科的喔，原來這種選剩科現在可以在板上這麼優越，長知識了」，結果反遭網友起底是建中畢業、重考5次的陽交大醫學生，甚至疑似還沒有相關資格就自稱「醫師」。

除此之外，由於男大生過去與人筆戰時常常脫序發言，包括「糖糖的」、「失智症」、「斯德哥爾摩綜合症」等影射他人有病等，相關言論引發大批醫師怒火。許多醫師、陽交大校友紛紛怒嗆「晚輩我已經寫信給系辦了」、「希望各大醫院大老面試時不要錄取他…免得行醫害人」、「樹多有枯枝，這種人如果未來當了醫師，真會有人放心的把隱私、健康或是家人的生命交給他？」

對此，陽交大在Threads回應，「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。陽明交大長期重視醫療專業的價值，校方不認同任何貶抑醫療工作者的言論。感謝您對醫療專業的投入與付出，也謝謝您的提醒」。

