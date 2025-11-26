5度闖閨房爽揉親姊姊胸部！她隱忍4年決定「大義滅親」怒揭色弟弟惡行

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市男子大壯（化名）4年前，潛入親姊姊小美（化名）的房間內，趁機襲胸，每次犯行約達1至2分鐘，直到去年姊姊才決定不再隱忍提告弟弟；偵審期間，都未和解、未能取得原諒，法院審理後，將他依強制猥褻罪，共5罪，各處8個月有期徒刑，應執行有期徒刑1年1個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）2021年起，至少5度潛入親姊姊小美（化名）的房間內，趁機襲胸，每次犯行約達1至2分鐘，直到2024年4月姊姊才決定不再隱忍提告弟弟。

此案，因兩人是親姊弟，屬家庭暴力防治法第3條第4款之家庭成員關係；法院考量5次強制猥褻罪，行為互殊，犯行分論併罰。

法官認為，大壯是小美的弟弟，為滿足一己私慾，做出強制猥褻行為，且犯後，雖坦承犯行，但未和解、未能取得原諒，法院審理後，將他依強制猥褻罪，共5罪，各處8個月有期徒刑，應執行有期徒刑1年1個月有期徒刑，可上訴。

