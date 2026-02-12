5度飆罵賴清德「X你娘」！前民眾黨立委林國成被訴 北檢：犯後否認應重判

民眾黨720舉行反罷造勢活動，立委林國成上台時飆罵賴清德「X你娘」，遭到起訴。資料照。李政龍攝



民眾黨去年726大罷免前夕，在民進黨中央黨部前舉辦反罷免集會活動，時任立委林國成上台演說講到激動之處，忍不住脫口大罵總統賴清德「X你娘」，遭賴清德提告。台北地檢署認為，林國成當時身為立委卻不思理性溝通，只因立場對立就公開多次辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，犯後還狡辯否認不悔悟，今（2/12）日依公然侮辱罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

調查指出，去（2025）年7/20下午，民眾黨在台北市北平東路民進黨中央黨部前，舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」公開集會活動，同步透過Youtube頻道「民眾之聲」對外直播。林國成下午4點多拿到麥克風，講到激動處忍不住痛罵「民進黨在執政，賴清德在當權，各為我們已經忍耐他整年了，我要跟他、跟賴清德說，我咧我X～你娘啦！」

檢方也查出，林國成不滿前民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，繼續罵賴清德「司法阿伯沒證沒據，押人取供，給他收押到這時候，你們大家會甘願嗎？所以要再把賴清德『𧮙』（台語，意指用粗鄙的話罵人）一遍嘸？我咧X～領帶啦！」

調查發現，林國成罵不夠還繼續罵「拜託國軍來幫忙，他說國軍是捍衛國家，所以沒辦法來幫忙，但是我也覺得很奇怪，他們家萬里老家都是兵在掃地，我咧說X～領帶啦！」、「老百姓跟他說，說我這屋頂都吹走了，可以拜託嗎？他說自己爬啦，我咧X～領帶啦！」、「所以，他說不然垃圾請人來幫，他說自己要社區要自治，叫自己什麼義警、交通全部來掃，我咧說X～領帶啦！」

總統賴清德挨罵「X你娘」，對立委林國成提告。資料照。廖瑞祥攝

事後，民進黨發聲譴責，林國成雖然在臉書上道歉坦承「情緒失控」，仍遭賴清德提告。

檢察官認為，林國成在公開場合、網路直播中罵「X你娘」，對賴清德名譽權影響不輕，且觀察林國成發表言論的前後文，「X你娘」顯然不是林國成的口頭禪，林國成也不是因為衝突而一時失言或衝動、偶然傷害到賴清德的名譽權，而是故意公開貶損賴清德的名譽，已超過一般人可合理忍受的範圍，涉犯公然侮辱罪嫌。

檢察官指出，林國成當時身為立委卻不思理性溝通或討論，只因為與賴清德立場對立，就在罷免活動造勢場合多次辱罵身為國家元首的賴清德，顯然缺乏尊重他人的法治觀念，行為實在不應該，且犯後還狡辯否認，難認有所悔悟，建請法院從重量刑。

