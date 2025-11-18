5座匹克球專用場地拍板 劉哲彰促新北市府盤點新店運動空間

248251118a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉哲彰積極爭取新店地區專用匹克球場，近日已獲具體進展。為確保場地規劃與設計細節符合最高標準，劉哲彰日前會同高灘處總工程師歐瑞良、中華民國匹克球總會理事長周曉琴，前往二重疏洪道實勘匹克球場配置。此行目的在於仔細檢視安全距離、動線與規格，作為未來新店河濱公園增設專用球場的重要參考，積極解決新店地區球友長期苦尋練習空間的困境。

劉哲彰表示，許多球友反映「運動中心排不到、戶外又沒專屬場地」的困境，因此他在市政總質詢中向市長侯友宜提出訴求，要求市府積極改善場地不足問題。市府已決定活化使用率偏低的2座籃球場，規劃為5座匹克球專用場地，正式啟動新店第1座專用球場的建置。

新北市府也同步調整場地使用機制，將在運動中心新增匹克球租借項目，並開放透過APP預約，以提升民眾使用彈性。劉哲彰指出，匹克球結合多種球類特性、門檻低又適合全年齡族群，新店需要盡快布建場地，以因應快速增加的運動人口。

劉哲彰也要求新北市府加速盤點新店各運動中心，以及鄰里公園的閒置或低使用率場地，納入複合式球場規劃，讓市民在生活圈就能找到合適的運動場所。他強調，運動場地建置不僅是滿足需求，更關乎城市健康政策的落實。

根據市府最新時程，新店匹克球專用場地預計在今（114）年底完成規劃設計，明年年初動工。劉哲彰表示，他將持續監督後續時程，確保建設如期推進，讓新店成為全民運動示範區，讓運動熱潮真正走進每一個社區。

