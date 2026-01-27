5成小學生曾化妝「11.5%7歲前接觸」 劣質成分恐致重金屬中毒

台灣桃湛公民培⼒協會與全國中學學⽣權益研究會公布「兒少化妝品使用行為」網路調查，發現68%受訪者曾使用化妝品，其中高中職學生使用比例近8成，國小學生也有近5成曾經化妝。調查更顯示，11.5%的受訪者在7歲前就已接觸化妝品，兒少團體呼籲衛福部制定「兒少化妝品友善選購指引」。

青少年觀賞網路短片，在K-POP偶像及眾多網紅等影響下，男女生嘗試美妝比率愈來愈高。 （示意圖／Pixabay）

皮膚科醫師趙昭明表示，近兩年收治3例因化妝造成粉刺、皮膚炎的國小學童，均為小四、小五學生。其中一名小四女學生額頭、臉頰長滿粉刺，發腫紅痛，經了解發現該名個案在媽媽的指導下學著撲粉、化妝，卻因未徹底卸妝，造成皮膚毛孔堵塞，接受藥物治療並加強清潔後，才緩解粉刺症狀。

台灣桃湛公民培力協會榮譽理事長鄒新猷指出，青少年觀賞網路短片，在K-POP偶像及眾多網紅等影響下，男女生嘗試美妝比率愈來愈高。令人擔憂的是，網購發達，許多青少年跨境購買低價彩妝，因缺乏辨識能力，長期使用劣質產品，可能引發皮膚疾病，甚至讓荷爾蒙分泌異常。

調查發現，多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，整體而言近半數在國小就用過化妝品。兒少對美妝資訊的主要認知來自美妝店廣告與促銷ＤＭ，占64.1%。此外，大多數兒少欠缺足夠判斷能力，僅2成自認可分辨化妝品品質，6成高中受訪者不確定產品是否適合自己膚質。

皮膚專科醫師蔡文騫表示，兒童與青少年的皮膚質地較薄，易被化學物質滲透，若使用不良化妝品，容易引發刺激性或過敏性皮膚炎，加重異位性皮膚炎、氣喘等過敏疾病。部分劣質產品含有塑化劑、染料或重金屬，如長期使用，恐干擾發育。食藥署最新一波化妝品抽驗發現，20項化妝品爆出含工業用色素「蘇丹紅」，韓國美白霜更檢出含有禁止添加的汞成分。

趙昭明提醒，國小學生的皮膚角質層尚未發育成熟，太早開始化妝，皮膚接觸外來化學成分，特別是含有礦物質、顏料、香精等化學物質的彩妝產品，很容易引發過敏，成年後皮膚炎、皮膚敏感等風險更高。他指出，小學生、國中生化妝已屬常態，原因在於學童生長發育良好，外表就像是高中生，如果學童的媽媽喜歡化妝，就會幫著女兒化妝。

台灣皮膚暨美容外科醫學會常務理事蔡仁雨表示，在歐美、日本、南韓等國家，國小生、青少年化妝已是稀鬆平常之事，台灣近年也是如此，許多學童、青少年在網路社群平台張貼美照，加上同儕影響，而學著化妝、保養。但他建議，學童應以淡妝為主或撲點蜜粉，而且應做好卸妝，使用水溶性的卸妝液，少用卸妝油，才能降低毛孔塞住的機率。

許多國中小學生購買眼影、口紅等化妝品時，為了省錢，透過網路平台，但品質參差不齊，甚至可能含有鉛等重金屬，長期使用恐引發中毒等健康危機。 （示意圖／Pexels）

皮膚科醫學會秘書長黃毓惠不建議國小生化妝，因為容易增加接觸性、過敏性皮膚炎等風險。她提醒家長應注意孩子使用哪些化妝品、保養品，臨床觀察許多國中小學生購買眼影、口紅等化妝品時，為了省錢，透過網路平台，但品質參差不齊，甚至可能含有鉛等重金屬，長期使用恐引發中毒等健康危機。

立委林月琴指出，兒童的化妝、保養品等安全標準與使用指引應比成年人更嚴格，以常見的抗痘成分「水楊酸」為例，成人適用的濃度就可能傷及兒童、青少年的皮膚。現行「供兒童使用之化妝品安全指引」僅供廠商參考，並非針對家長與兒少所設計，呼籲衛福部制定友善選購指引，推廣兒少專屬的保養、化妝及清潔等基本教育課程。

衛福部食藥署品質監督管理組副組長陳映樺說，現有化妝品產品管理辦法中已有專供兒童使用的指引，並要求外包裝註記「兒童不得使用、成人監督使用」等字樣，讓家長判斷跟選擇。至於宣導指引，建議教育部將其融入學校教育。

