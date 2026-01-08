5成小草也認同！民進黨民調：66.9%國人盼先審總預算而非彈劾總統

記者劉秀敏／台北報導

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會（圖／民進黨提供）

中央政府今年度總預算在立法院遭藍白聯手杯葛，至今都未能付委審查，民進黨今（8）日公布最新民調，有56.3%民眾不滿意本會期立法院的整體表現，是滿意者的2.5倍；而對於藍白不審總預算卻提案彈劾總統賴清德，也有66.9%民眾認為，應優先通過總預算案，民眾黨支持者與中間選民也有5成贊同通過總預算比彈劾賴清德重要。

民進黨政策會執行長吳思瑤與發言人吳崢今日上午召開「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」記者會指出，總預算長期遭擱置，已嚴重影響政府施政推動與國家整體發展，多項重大政策被迫停滯，衝擊層面涵蓋民生、產業與地方建設，呼籲立法院儘速完成總預算審議，避免國家持續空轉。

廣告 廣告

吳崢表示，根據行政院盤點，今年度總預算若持續未通過，原定推動的新興計畫以及既有政策的擴大方案將全面受阻，影響金額高達2992億元。受影響項目包括補助地方政府財政321億元、河川治水與排水改善147億元、AI基礎建設102億元、TPASS通勤月票75億元、疫苗研發70億元、生育補助加碼41億元、公共托育設施14億元及體育賽事發展等，多項與人民生活密切相關的政策首當其衝。

民進黨公布「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」（圖／民進黨提供）

根據民進黨最新民調，針對總預算沒過影響政策的擔心度，有63%的民眾擔心防災韌性無法提升、61.6%憂心排水與河川整治進度、58.8%擔心公共托育補助受影響、52.2%的通勤族對TPASS政策感到不安；而在運動部推動「台灣品牌國際賽事計劃」方面，也有47.2%民眾感到擔心，高於不擔心的45.3%。

吳崢強調，民意已清楚反映社會期待，立法院應儘速完成總預算審議，讓政府正常運作，避免政策持續停擺。

吳思瑤則痛批，本屆立法院已淪為史上最混亂、最荒謬的一屆，預算會期不審預算，延會卻忙於政治對立與政爭操作。民調顯示，高達56.3%的民眾不滿意本會期立法院表現，是滿意者的2.5倍，這正是人民累積已久的怒火。

民進黨公布「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」（圖／民進黨提供）

吳思瑤指出，有49.3%的民眾認為立法院只推動爭議性法案、卻卡住民生預算；更有66.9%的民眾反對立法院優先處理彈劾總統、卻不審明年度總預算，比例是支持彈劾者的三倍。

從政黨傾向來看，民進黨支持者高達92.3%認為應優先通過明年總預算，民眾黨支持者也有50%認為總預算比彈劾賴清德重要，中間選民則有58.3%認為應優先通過總預算，僅16.6%贊成優先彈劾賴清德。

民進黨公布「立院本會期表現暨未審總預算影響民調」（圖／民進黨提供）

吳思瑤強調，藍白長期不審預算，已影響上千億元民生支出，直接衝擊國防安全、治水防災、通勤交通與托育政策。預算就是民生，民意已經說得非常清楚，呼籲藍白立委立即讓總預算及相關軍購預算排案審查，回應人民最基本的期待。

此份民調由民進黨民調中心在2025年12月29日至30日執行，訪問對象為20歲以上具有投票權公民，完成樣本數1043份，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為士3.0%；並依內政部公布之2025年1月份人口統計資料，進行年齡、性別、戶籍加權。

更多三立新聞網報導

財力分級大洗牌！台東與台北同級 綠委意見不一：不知該笑還是該痛哭

劉世芳「晉升」台獨頑固份子 吳思瑤喊驕傲：我還沒晉級「會持續努力」

黃國昌辭職扯綠委帶職參選 吳思瑤酸「雙標昌」演很大：怎不提藍委？

總預算卡關衝擊TPASS！北北基桃12日共商 吳思瑤給蔣萬安「最快解方」

