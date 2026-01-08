5成小草也點頭「先審總預算」非彈劾總統！民進黨3民調曝光

政治中心／周希雯報導

藍白近期在立法院提出彈劾總統賴清德，卻遲遲不審中央政府今年度總預算，導致多個關乎民生的預算卡關，成為史上首個進入新年度、卻仍未付委的總預算。對此，民進黨不忍了、今（8日）直接公開民調，顯示過半國人都認為，應該優先通過今年的總預算、而非彈劾賴清德，而且藍白支持者的比例都近5成，呼籲「在野黨別再一意孤行與民意對撞！」

民進黨今（8日）公開多則最新民調，在「滿不滿意這次會期立法院的表現」中，分別為不滿意56.3%、滿意23.1%；在「立法院本會提推出很多爭議的法案，不重視一般的民生法案」中，同意49.3%、不同意32.1%。至於「立法院該優先彈劾賴清德總統，還是優先通過明年的總預算？」則是66.9%選擇通過總預算、僅21.1%選擇彈劾總統。若以政黨傾向區分，則是民進黨92.3%、國民黨43.8%、民眾黨50%及中間選民58.3%，都認為「該優先通過總預算」。

民進黨呼籲藍白，別再拖延審查。（圖／翻攝「民主進步黨」臉書）

民進黨呼籲藍白，別再拖延審查。（圖／翻攝「民主進步黨」臉書）

民進黨指出，進入2026年的第二週，今年度的中央政府總預算，依然躺在立法院程序委員會，「連交付委員會『審查』都還沒開始，寫下憲政史上罕見的誇張紀錄。」當中原因就是藍白立委們，「只顧著推動彈劾賴清德總統（但席次不足，根本不會過），卻不願意面對所有國人真實的民生需求。」對此，民進黨才進行民調，結果顯示多數民意要求立法院優先通過總預算，同時不滿意這個會期立法院的表現：「民調的結果已經十分清楚，請藍白別再惡意杯葛、拖延審查總預算！」

民進黨指出，經行政院盤點，「如果總預算沒有通過，受到影響的預算有2,992億元」。（圖／翻攝「民主進步黨」臉書）

另外依照現行制度，行政院已經盤點出「如果總預算沒有通過，受到影響的預算有2,992億元」，調查民眾對政策受影響的擔心度，主要為「防災韌性」、「各縣市河川治水及排水改善」、「台灣品牌體育賽事」、「公共托育」、「TPASS」，遍佈多個族群。總統賴清德也多次強調，「黨派可以不同，黨派之間可以競爭，但不能犧牲國家、人民利益！」對此，民進黨也嚴厲呼籲，「預算就是民生，民調就是民意！在野黨別再一意孤行與民意對撞！」





