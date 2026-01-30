5支箭打造「全齡共享 世代宜居」北香湖公園 樂齡健康訓練場與西區寵物公園啟用

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府致力打造全齡共享、世代宜居的城市環境，今(30)日由嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊與各界貴賓共同宣布位於北香湖公園「樂齡健康訓練場」及「西區寵物公園」啟用，這不僅是兩項重大公共設施的完成，也象徵嘉義市朝向健康城市、友善城市邁進的重要里程碑。

黃敏惠市長表示，北香湖公園所在之處在古時有「北香秋荷」美稱，是古諸羅八景，市府團隊克服土地徵收、經費等困難，成功爭取中央補助闢建重現了北香湖公園。現今北香湖公園已成為民眾休憩、帶動城市觀光並具環境保護、強化都市滯洪調節能力的重要場域。北香湖公園陪伴市民生活，從防災到休閒、從單一功能到多元共享，也見證嘉義市不斷進步與蛻變。

黃敏惠市長分享，很高興「樂齡健康訓練場」及「西區寵物公園」啟用，讓北香湖公園朝向全齡共享、世代宜居的願景更近一步。市府以「五支箭」策略，分齡、分眾、分階段推動北香湖公園整體升級。第一支箭，是為幼童打造安全有趣的「綠豆仁遊戲場」，讓孩子在遊戲中學習與成長；第二支箭，是今天啟用的西區寵物公園，為毛小孩提供安全奔跑的空間；第三支箭，則是樂齡健康訓練場，專為高齡長者量身設計，結合運動、休憩與健康促進課程。第四支箭，針對青少年族群，透過極限運動場遮蔭改善工程，提升使用安全與舒適度；第五支箭，則是設置蒲添生運動系列雕塑，將藝術融入公園空間。

黃敏惠市長說明，公園不只是休憩場域，更是城市文明進步的重要象徵。許多市民看到嘉義市公園空間的逐年提升，親切的稱呼她為「公園市長」，嘉義市所擁有的綠地公園空間也總讓許多外縣市民眾稱羨，能獲得來自民眾的肯定是最令她感到驕傲的事，市府持續優化公園品質，歡迎市民多多走出家門、走進公園。

市府建設處表示，樂齡健康訓練場基地面積超過三千平方公尺，鄰近停車場與公共廁所，保留天然樹蔭，打造長者運動及休憩的樂齡多功能廣場、專為長者設計的樂齡健康設施等，並全國首創將樂齡訓練場結合馬術課程，陪伴長者訓練肌力；西區寵物公園則設置波浪板、獨木橋、跳欄及綜合涵管等遊戲設施，並規劃寬敞草坪與飼主休憩座椅，讓毛小孩盡情奔跑，也提供飼主交流空間，促進人與動物和諧共處。

今日帶著家中「毛孩子」一同參與活動的吳小姐，表示寵物公園將大小型犬分開，善用地形變化、設施讓狗狗可以自在探索、嬉戲，對設置寵物公園用心相當肯定。前來運動的長輩更是對樂齡訓練場結合馬術課程，具變化的樂齡健康設施讚不絕口。

圖：嘉義市政府致力打造全齡共享、世代宜居的城市環境，今(30)日由嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊與各界貴賓共同宣布位於北香湖公園「樂齡健康訓練場」及「西區寵物公園」啟用。（記者吳瑞興翻攝）