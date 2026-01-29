5支部反詐騙宣導 協助官兵辨識可疑訊息

記者謝承宏／綜合報導

為提升官兵對詐騙手法的辨識能力，陸軍5支部政戰主任張上校日前前往衛生營第2連，主持大美派出所入營實施反詐騙宣導。宣導內容結合近期常見詐騙案例，針對假投資、假檢警、網路購物及交友詐騙等類型進行深入說明，並解析詐騙話術及常見心理操控手法，協助官兵即時辨識可疑訊息，避免因一時疏忽而誤入詐騙陷阱。

張主任表示，官兵肩負保家衛國的重要任務，建立正確的防詐觀念，不僅有助於維護個人財產安全，更能穩定部隊整體戰力。透過與警政單位密切合作，使官兵充分了解「識詐、防詐、拒詐」的重要性，並鼓勵將所學運用於日常生活中，同時向親友宣導反詐資訊，進一步深化官兵法治觀念與防詐意識，共同營造安全、安心的營區環境。

陸軍5支部政戰主任張上校頒感謝狀，感謝大美派出所入營實施反詐騙宣導。（5支部提供）