5支部補油庫服裝初補作業示範 驗證專業後勤效能

記者連琳／綜合報導

陸軍5支部補給油料庫日前實施114年度全軍「新進官兵服裝初補作業」 示範，由陸勤部補給處處長巫少將主持。補油庫進行「服裝站開設」與「撥發流程」等實際演示，強化業管人員對於新進官兵服裝撥補的熟稔度，並透過簡報說明、實況演練各項作業流程，提升補給部隊的後勤專業與執行力，以應對未來不同的挑戰。

庫長羅上校強調，透由專業庫儲作業流程，驗證後勤部隊專業效能，同時展現補給單位對於新進官兵撥發的重視性，以確保每位官兵均能穿著合身、舒適的服裝，完成每次任務。

廣告 廣告

<5支部補油庫實施114年度全軍「新進官兵服裝初補作業」 示範，驗證後勤部隊專業效能。（5支部補油庫提供）