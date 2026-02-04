5支部運輸兵群內部管理講習 強化工作紀律

記者林睿奕／綜合報導

為精進部隊內部管理作為，提升行政運作效能與紀律要求，陸軍5支部運輸兵群日前辦理內部管理示範講習，針對內部管理重點事項進行說明，包含行政作業流程、生活管理與紀律要求等，並透過實例解析，讓官兵了解內部管理在日常勤務中的實際應用，強化依法行政與按規定執行的觀念。另藉由互動說明與經驗分享，使官兵建立正確管理認知，提升整體執行效率。

指揮官楊上校表示，完善的內部管理是維繫部隊紀律與戰力的重要基礎，透過示範講習可統一管理標準，降低疏失風險。期盼官兵確實將所學落實於日常工作中，建立良好管理文化，進一步提升部隊整體戰力與任務遂行能力。

5支部運輸兵群辦理內部管理示範講習，強化部隊工作紀律。（5支部提供）