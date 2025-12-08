「5日常感受」比健檢更重要！ 醫：走路疲累程度是血管功能指標

醫師直指「5個日常感受」比健檢更重要。（示意圖／pixabay）

現代民眾時常會到醫院做健康檢查，但有些人直言明明都有做檢查、報告上的數字也在「正常範圍」，但身體卻開始出現疲倦加重等狀況。對此，醫師張家銘表示，比起健檢數字，民眾更該關注體力的變化、起床清醒程度、傷口癒合速度、心跳穩定性、腸道節律等，「讓變化決定追蹤頻率，而不是固定週期；不要過度追蹤，要對症追蹤」。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（8）日在臉書引述一篇2025年研究，指當中將10種最常見的慢性病臨床指引逐條檢視，結果發現，大家長年依賴的慢性病追蹤流程，很多並無清楚而紮實的證據支持。

張家銘表示，很多人會困惑，報告上的數字還在「正常範圍」，身體卻已出現疲倦加重、體力下滑、恢復變慢這些說不上來、卻很真實的變化。「這種矛盾是因為長久以來把『照著慣例做追蹤』誤以為就是『真正懂身體』。」

張家銘表示，「追蹤」不是次數的問題 而是「方向」的問題，真正應該被追蹤的是「變化」，從分子機制來看，慢性病惡化並非突然，包含血管內皮細胞的保護力會慢慢下降、肌肉細胞的能量工廠開始遲鈍、腎臟的濾過壓力一點點地累積、呼吸道免疫細胞逐漸敏感，情緒與壓力路徑的調節漸漸偏掉。

而這些變化不是抽一次血就能發現，張家銘列舉生活中的狀況可先發現端倪。一、體力的變化：若以前走3000步的感受很輕鬆，最近卻越走越喘、越累，這是能量代謝與血管功能下降最敏感的指標。

二、起床的清醒度：內分泌與壓力系統的即時訊號，若醒來後20分鐘內常常「開不了機」，大機率是壓力反應路徑與血糖調節出問題；三、傷口癒合速度：小傷口3天好，撐到5天才好，身體的修復速度就是慢性發炎的直接反映。

四、心跳的穩定性：若一樣的活動，心跳卻飆更高、更不穩，是自主神經疲乏的訊號；五、腸道節律：排便若開始不規律、形態明顯不同，很可能是腸道菌相的變化，這是「免疫與代謝的鏡子」。

張家銘直言，這五點訊號能在生活裡被觀察到，也能比「每3個月一次的檢查」更早預警，盼民眾發覺自己體力下降、疲倦加重、心跳變敏感的時候，去抽血或做檢查對症追蹤，最後也建議民眾早睡、少吃高糖高脂、每天一次10到15分鐘的連續步行、減少刺激性壓力，讓身體回到平衡。

