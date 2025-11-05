5日空頭重襲台股 亞航無人機題材逆風起飛

文 ‧ 張興華

▲ 取自亞航官網

台股5日受美股重挫影響，加權指數開盤即遭重擊下跌330點，10日線遭摜破，開盤後30分前整體盤面表現幾乎全倒，僅觀光餐飲勉強維持在平盤以上，電子相關類股中又以電子零組件跌幅最深，而全球掀起運備競賽更持續帶動軍工股中的亞航(2630)股價開低震盪走高，隨後呈現平盤間上下整理，展現高度抗跌走勢。

美股4日再受AI科技股估值過高、恐發生泡沬危機影響，四大指數同步重挫收黑，台股開盤也受拖累，加權指數開盤重挫330.65點，並再跌破10日均線位置，25分後月線也告失守，36分指數下跌超過665.5點。櫃買市場指數開盤也下跌0.83點，隨後指數也跟著向下探底，38分指數下跌超過5.7點。

5日台股整體盤面一片慘綠，在失去主流類股帶動下，市場資金輪動轉向無人機與軍工股，其中亞航在行政院推出442億元打造軍工國家隊政策支援，具無人機概念的軍工股則成為市場資金關注焦點，其中亞航開盤後股價呈現開低震盪走高的局面，開盤12分便拉升至56.3元高點、上漲2.3元，隨後雖盤勢下跌而拉回，但股價多維持在平盤上下間微幅整理，抗跌韌性十足。

理周投研部指出，亞航9月營收表現亮眼，單月營收為5.85億元、月增48.1%、年增11.7%，創歷史新高；累計今年前9個月營收為41.03億元、年增4.45%，也創歷史新高。面對行政院確定明年國防預算增列至9495億元，且宣布將展開「無人載具產業發展統籌計畫」，預計投入442億元經費，提升台股無人機概念族群股成為近日市場資金關注的標的。

而亞航股價自10月31日至4日收盤，共計連3日收漲，共計上漲2.7元、漲幅5.3%，截至4日收盤，外資是連續2日賣超共計2596張，自營商則是連續3日買超共計271張，投信則是沒有進出。

理周投研部表示，以亞航5日盤中股價54.8元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日線至月線乖離率維持在4.25%至0.35%較低區間內，顯示股價目前仍處於低檔，後續若在業績題材反映與量能持續配合，股價有機會進一步挑戰於10月16日盤中拉上58.6元的高點，於大盤走弱資金轉進的情勢下，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。

