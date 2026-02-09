5旬女罹蟹足腫30年難入睡 放療+類固醇治療助好眠
〔記者陳建志／台中報導〕50歲蔡小姐國二起陸續在胸部、肩膀和背部等處發生蟹足腫，嚴重影響到睡眠、穿著及身體伸展，因身上會搔癢、刺痛而無法深眠，30多年來每天睡不到2小時，長期睡眠不足，一度想放棄治療，近來前往整形外科求診後，醫師給予放射線治療合併局部施打類固醇後，讓蟹足腫明顯縮小變軟，現在每天可睡4小時以上，開心終於能好好睡覺。
仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師蔡嘉軒表示，蟹足腫是一個皮膚增生性疾病，起因可能是青春痘反覆發炎、蚊蟲咬傷，或是粉瘤反覆發炎感染，目前治療方式，包含保守治療，以及手術切除加上術後放射線治療，保守治療的方式有局部類固醇注射、局部5-FU注射、染料雷射、長脈衝銣雅鉻雷射、冷凍治療等。目前比較新的技術是手術切除蟹足腫病灶，再加上術後放射線治療。
蔡嘉軒指出，該名患者情況較複雜，主要是前胸及後背部大面積蟹足腫，尤其是後背及肩部的蟹足腫非常癢及疼痛，建議請放射腫瘤科醫師使用自費的放射線治療，合併健保給付的局部施打類固醇，在接受過5次兩輪的放射線治療後，其背部及肩部的蟹足腫明顯縮小變軟，大幅提升生活品質。
放射腫瘤科主任盧皓維表示，患者病灶範圍廣泛且厚實，涵蓋前胸、後背與雙肩，屬於極具挑戰性的案例。因目標病灶面積廣大，團隊在兼顧效果與安全性前提下規劃兩階段治療模式，每個階段包含5次放射線治療，分別針對不同區域進行照射。
盧皓維表示，在完成放射治療後，並持續配合局部注射治療。經數月門診追蹤，原本隆起且伴隨紅熱的蟹足腫已明顯退紅並縮小，生活品質獲得大幅改善。
蔡嘉軒提醒，蟹足腫病友應避免熬夜，因熬夜會讓身體處在一個發炎反應狀態，同時避免壓力過大，並保持適度的運動，少吃薯條和洋芋片等油炸食物，並儘量避免抽菸及過量飲酒，可多攝取魚油、多喝綠茶，每天並要有至少7小時充足的睡眠，才能早日擺脫惱人的蟹足腫。
更多自由時報報導
向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選
健康網》具俊曄「深情守墓」未停歇 醫解讀他身心機制
高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因
歷史性大勝！高市早苗「冬季奇襲」奏效 率自民黨衝破2/3門檻
其他人也在看
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
脂肪肝救星！醫曝「2蔬菜」神組合 這吃法排毒效果翻倍
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
高血壓男洗腎中 血壓狂飆200竟是愛吃「1零食」很多人都在吃要小心
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
早餐地雷別踩！吃錯脂肪肝、大腸癌恐上身 醫曝最佳吃法
好的早餐可以開啟一整天的活力，不過長期吃錯早餐可能會讓你的健康打折，不僅有高血糖風險還有脂肪肝危機，大腸癌風險也會大增！醫師同時提醒，若是因為減肥而跳過早餐，長期下來也會有健康危機。
放屁「臭雞蛋味」不是消化差！醫揭出現「1種氣味」快就醫
放屁是人體自然的生理現象，不過氣味的變化，也反映出腸道健康。功能醫學醫師歐瀚文提到，若放屁有「臭雞蛋味」，別以為只是消化差，代表腸道菌正在處理過多的蛋白質廢棄物，對此分享「屁味4等級」自測表，如果帶有魚腥或死老鼠味，務必就醫檢查。
連假後膽固醇飆高？營養師曝：恐是澱粉吃太多害的 「2週黃金期」這樣吃最快降
連假前後回診的病人往往不敢面對健檢報告上的數字，不只是體重還有膽固醇也容易跟著見紅。假期後兩周內是黃金降膽固醇期，趁著脂肪還沒定居，改善飲食幫助代謝。膽固醇過高怎麼辦？有哪些降膽固醇食物？ 膽固醇過高原因不只太油 膽固醇過高先做這2點 營養師李婉萍說明，臨床上容易膽固醇過高的族群，像是美食家（譬如喜歡吃米其林星級的餐廳）每道菜量都少少的但油脂含量都很高（鵝肝、牛排、起司料理等）；再來是必須要應酬大魚大肉的桌菜還配啤酒；最後則是喜歡吃甜點飲料，放鬆會去夜市，甚至以小吃當作正餐的上班族（水煎包、煎餃、蔥油餅、餛飩麵、滷肉飯等）這些絞肉類料理其實都是膽固醇過高的原因。降低膽固醇的飲食原則為：必須以低脂的優質蛋白質為優先，並減少精緻澱粉的比例。很多人不知道低密度膽固醇（壞膽固醇）過高也來自澱粉攝取過多，因為分子小容易被吸收，運動量少就會被轉換成脂肪堆積。 1、早餐點心澱粉量減半，以高纖澱粉取代精緻澱粉最好的做法是早餐先不吃澱粉，很難做到者可換成全麥麵包饅頭、蒸烤地瓜、馬鈴薯、燕麥片（含β-葡聚醣能幫助降低膽固醇）。 2、動物性：植物性蛋白質1：2即使不吃海鮮、蛋黃、五花肉，想降低膽固醇卻還是都
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
寒冬泡湯暗藏危機！46歲情侶檔北投湯屋猝逝…醫授5大泡湯秘訣防心梗、休克：這3類人別泡太久
最近低溫來襲，不少民眾出現感冒或流感症狀，為舒緩不適選擇泡湯，卻潛藏健康風險。北投一溫泉湯屋8日驚傳46歲情侶雙亡，女子疑泡湯過久昏厥，男方目睹現場後也倒地送醫不治。醫師提醒，泡湯時間過長或水溫過高，心血管疾病者、年長者及身體不適者風險更高，務必縮短時間並注意安全。 針對冬季泡湯潛藏的風險，台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀提醒，泡湯雖有助放鬆筋骨、促進循環，但若時間過長、溫度過高，恐增加心肌梗塞、昏厥甚至休克風險，並分享5大安全泡湯原則，同時提醒心血管疾病患者、年長者及身體不適者，泡湯時間務必縮短、提高警覺。 （原文發布於2025/2/13，更新於2026/2/9）
過年出門不能上廁所好緊張？「膀胱過動症」怎麼緩解一文看懂 讓你春節塞車不焦慮！
膀胱過動症是什麼，你聽過嗎？春節將至，許多人都會開車返鄉與親友團圓，不過望著塞了長長車龍的國道，總是尿急到忍不住。你可能也曾遇過，明明沒喝多少水就想尿尿、尿意一來就急迫難忍的情況，要當心問題可能出在「膀胱過動症」。究竟膀胱過動症原因、症狀有哪些？怎麼自我檢測？治療方式有哪些？可以吃什麼？按摩哪些穴位可以緩解？跟著Yahoo顧健康一起來了解，避免隨時隨地尿急的窘迫情形！
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
半夜頻尿不只中年男通病！醫示警「微血管嚴重塞車」：下條恐是心臟或大腦
不少中年男性都有半夜頻尿的困擾，即使晚餐刻意不喝湯、睡前減少飲水，仍常在凌晨被尿意喚醒。腎臟科醫師林軒任近日在臉書發文提醒，夜尿問題不一定只是單純的泌尿系統老化，「在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌！」
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
對抗脂肪肝！「雙星蔬菜組合」助排毒 1圖秒懂護肝策略
【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃
陳宗彥腦溢血！醫示警：腦動脈瘤破裂前會出現劇烈頭痛
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
8旬老婦腳痛無法走路以為是骨折 經檢查竟是罹患肝樣癌
80歲張姓老婦左側大腿與膝蓋出現疼痛，常常無力，甚至無法走路，只能依靠輪椅，家人以為是骨折，經童綜合醫院骨科X光檢查後確認無骨折，再安排進一步詳細檢查，發現患者左側骨盆骶骨處出現異常大型腫瘤細胞，化驗後確認罹患少見的肝樣癌。醫師表示，肝樣癌（Hepatoid Adenocarcinoma, HAC）
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
喝錯咖啡恐傷身！6大族群地雷一次看「幾乎人人都中」
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
在陌生國家旅行為何容易腹瀉
旅行者在陌生的國度似乎腸胃特別敏感。本地人吃著街邊小吃，游客卻不敢輕易品嘗。人體真地能夠適應身邊飲食環境中的細菌嗎？