5旬女罹蟹足腫30年難入睡 放療+類固醇治療助好眠

〔記者陳建志／台中報導〕50歲蔡小姐國二起陸續在胸部、肩膀和背部等處發生蟹足腫，嚴重影響到睡眠、穿著及身體伸展，因身上會搔癢、刺痛而無法深眠，30多年來每天睡不到2小時，長期睡眠不足，一度想放棄治療，近來前往整形外科求診後，醫師給予放射線治療合併局部施打類固醇後，讓蟹足腫明顯縮小變軟，現在每天可睡4小時以上，開心終於能好好睡覺。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師蔡嘉軒表示，蟹足腫是一個皮膚增生性疾病，起因可能是青春痘反覆發炎、蚊蟲咬傷，或是粉瘤反覆發炎感染，目前治療方式，包含保守治療，以及手術切除加上術後放射線治療，保守治療的方式有局部類固醇注射、局部5-FU注射、染料雷射、長脈衝銣雅鉻雷射、冷凍治療等。目前比較新的技術是手術切除蟹足腫病灶，再加上術後放射線治療。

蔡嘉軒指出，該名患者情況較複雜，主要是前胸及後背部大面積蟹足腫，尤其是後背及肩部的蟹足腫非常癢及疼痛，建議請放射腫瘤科醫師使用自費的放射線治療，合併健保給付的局部施打類固醇，在接受過5次兩輪的放射線治療後，其背部及肩部的蟹足腫明顯縮小變軟，大幅提升生活品質。

放射腫瘤科主任盧皓維表示，患者病灶範圍廣泛且厚實，涵蓋前胸、後背與雙肩，屬於極具挑戰性的案例。因目標病灶面積廣大，團隊在兼顧效果與安全性前提下規劃兩階段治療模式，每個階段包含5次放射線治療，分別針對不同區域進行照射。

蔡嘉軒醫師(右)和盧皓維主任(左)合作治療蟹足腫患者，提醒避免熬夜，少吃油炸食物。(記者陳建志攝)

盧皓維表示，在完成放射治療後，並持續配合局部注射治療。經數月門診追蹤，原本隆起且伴隨紅熱的蟹足腫已明顯退紅並縮小，生活品質獲得大幅改善。

蔡嘉軒提醒，蟹足腫病友應避免熬夜，因熬夜會讓身體處在一個發炎反應狀態，同時避免壓力過大，並保持適度的運動，少吃薯條和洋芋片等油炸食物，並儘量避免抽菸及過量飲酒，可多攝取魚油、多喝綠茶，每天並要有至少7小時充足的睡眠，才能早日擺脫惱人的蟹足腫。

