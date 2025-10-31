5旬女額頭「長硬塊」沒理！檢查才知竟是骨瘤 醫示警：見4症狀快就醫

生活中心／張尚辰報導

身體上出現任何警訊都千萬別忽視，以免錯過最佳治療時間。新竹台大分院整形外科醫師張晏誠分享，有一名50歲的小姐，近年來額頭左側出現一顆不痛不癢的硬塊，一開始未加理會，卻發現額頭外觀有點腫起來，經檢查後發現竟是「額部骨瘤」。對此，張晏誠提醒，若出現「4症狀」一定要盡快就醫。

張晏誠醫師說明，額部骨瘤是一種緩慢增長的良性骨腫瘤，常見於顱顏部位，特別是額骨、顳骨及鼻竇周圍，發生原因尚不明確，可能與遺傳、慢性發炎或局部外傷史有關。

病人通常是在健康檢查或是照鏡子時意外發現，雖然大多情況下不會造成不適，但隨著腫瘤增大，可能會影響外觀，少數病例甚至會壓迫神經或鼻竇，引起頭痛或眼壓感，若腫塊持續增大或造成美觀困擾，應及早接受影像檢查，必要時安排手術切除，並與其他顱骨病變鑑別診斷。

張晏誠醫師指出，目前「額部骨瘤」主要是依靠手術切除，可以選擇微創內視鏡手術，將切口隱藏於髮際線內，降低留下臉部疤痕的風險，維持外觀自然。

最後，新竹台大分院提醒，如果民眾發現額頭或臉部有異常硬塊，不論是否有伴隨疼痛，都應該盡早就醫，特別是腫塊持續變大或生長速度加快、形狀不規則、表面不平整，或出現皮膚紅腫或破潰、壓痛時都需提高警覺，早期診斷與治療有助於避免併發症與外觀影響，安心維持良好生活品質。

