5旬婦吃1藥爆罕病！全身起紅疹「皮一摸就破」 醫示警：死亡率達3成

生活中心／張尚辰報導

一名50歲婦人，服用抗生素後，身體突然出現嚴重過敏反應。（示意圖／資料照）

台中一名50歲的江姓婦人，在2008年因婦科感染服用抗生素後，身體突然出現嚴重過敏反應。她的皮膚開始出現大範圍紅腫、起泡，輕碰即破，醫師診斷為罕見的「史帝文強生症候群」，此症死亡率可高達三成。病發後，她被緊急送醫治療，約一週順利控制病情，但後續卻誘發乾燥症，使她必須持續接受追蹤照護。

江姓婦人透露，症狀一開始只是一點疹子，但短時間就蔓延全身，呼吸也變得困難，家人見狀立即送醫，幸好在醫療團隊介入後，急性危機才得以解除。

廣告 廣告

對此，台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳韻文說明，「史帝文強生症候群」多半與特定藥物有關，包括抗癲癇藥、抗生素或止痛藥等。在台灣，每年大約有25名患者確診此疾病，典型症狀為全身紅疹、水泡與皮膚脆弱，整體死亡率約落在20～30％。

陳韻文指出，許多人以為史帝文強生症候群只在發作期間危險，但最新研究顯示，患者之後的免疫系統仍可能受到長期影響。根據台中榮總研究團隊的分析，史帝文強生症候群病患日後罹患自體免疫疾病的機率比一般人高出5.6倍，其中紅斑性狼瘡風險上升14.8倍，乾燥症風險則增加5.3倍。

針對江姓婦人誘發的乾燥症，台中榮總數位醫學部主任陳信華補充，全台每十萬人就約有6人受到此疾病影響，治療以口服藥物與外用藥膏為主，目前也有臨床研究正在進行。他提醒，若能及早就醫，大多數患者的症狀都可獲得顯著改善。

更多三立新聞網報導

男同伴侶一次迎4寶！部落客曝「各國價目及規定」：這2國是代孕首選

男同代孕4胞胎惹議！醫舉1例「睪丸腫得跟皮球一樣大」：你願意嗎

泡麵神級吃法曝光！加1物「麵變更Q彈」 老饕狂推：吸油又防癌

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光

