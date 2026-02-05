5旬男務農扎傷後像「中邪」醫診斷竟是「染菌」

一名50多歲的台南農民，日前於農地工作時不慎遭到刺傷，當時因傷口細小並未在意，隨後卻出現身體肌肉僵硬、牙關緊閉且呼吸困難等嚴重症狀，家屬見狀緊急將其送醫，最終確診為破傷風。奇美醫院院長林宏榮指出，破傷風是由破傷風桿菌引起的感染症，由於病發時傷口往往已經癒合，加上患者會出現臉部「似笑非笑」的痙笑或身體後彎呈弓形等特殊體徵，在過去常被民間誤認為是「中邪」或「鬼上身」，若未及時診治，潛在致命率可高達90%。

厭氧菌毒素侵襲神經 潛伏期後引發全身痙攣

林宏榮院長解釋，破傷風桿菌屬於厭氧菌，普遍存在於受污染的泥土或環境中，一旦透過撕裂傷、燒傷或穿刺傷進入人體血液，便會釋放強烈的痙攣毒素。該疾病的潛伏期通常為3到21天，典型症狀包括陣發性肌肉收縮、吞嚥困難及背部肌肉強烈痙攣導致的「角弓反張」。由於現代醫療普及，破傷風已納入兒童常規疫苗接種，國內個案較為罕見，但若患者送醫時已出現嚴重呼吸痙攣，往往會面臨無法插管急救的困境，直接危及生命安全。

疫苗保護力僅維持10年 成人受傷應評估補打

雖然國人幼時多有接種史，但開業醫師、外傷專科醫師施君翰提醒，破傷風疫苗的有效保護力僅約10年，隨著年齡增長，多數成年人的抗體已遞減至不足。因此，若在工作或生活中發生外傷，特別是掉入泥水、遭生鏽鐵片割傷、騎車跌倒摩擦傷，或是較深的穿刺傷口，感染風險便會大幅攀升。若受傷環境屬於高污染性，民眾應主動就醫評估是否需補接疫苗，以喚起免疫系統的保護力，防範致命風險。

國產疫苗劑型全面升級 提升第一線醫療韌性

為因應醫療現場的需求，國內唯一生產破傷風疫苗的國光生技宣布，2026年起破傷風疫苗將全面升級為「單劑型針劑」。國光生技表示，過去疫苗多採瓶裝或安瓶裝，護理人員需經過消毒、切開、抽取等繁瑣程序，容易造成受傷風險或藥物污染；新劑型採一針一劑、開蓋即打的方式，不僅提升臨床操作的安全性與便利性，在面對天災導致大量傷患湧入時，也能顯著提高救治效率。

春節大掃除與出遊高峰 留意環境污染傷口

根據疾管署數據，2025年我國共出現3例本土破傷風病例，而2026年首例已於1月中旬出現。隨著農曆春節將至，民眾進行大掃除或戶外活動時，燙傷、刀傷或碰撞傷的風險增加。台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳指出，急診外傷病患中需施打破傷風疫苗者約佔兩成。醫護人員一致呼籲，民眾應建立定期接種疫苗的觀念，若不幸受傷且傷口接觸過髒污環境，切莫因傷口微小而輕忽，應尋求專業評估以確保個人健康安全。