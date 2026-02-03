5旬男心律不整 吃藥3年竟慘變「藍臉人」！ 原因曝光

健康中心／李紹宏報導

吃藥要小心！藥師洪正憲近日分享醫療案例，一名51歲男子因長年服用抗心律不整藥物，未定期回診，結果臉部竟出現詭異藍灰色沉澱，像個藍星人走入診間。經過醫療團隊診斷後確認，這是因藥物成分與陽光交互作用引發的少見症狀「藍人症候群」（Blue Man Syndrome），發生率約1％到3％。

抗心律不整藥「Amiodarone」具脂溶性 易堆積體內

洪正憲指出，這名患者3年前曾因嚴重的心律不整（心室頻脈與心室顫動）緊急住院，當時心臟收縮功能極低（EF僅20％），隨時有猝死風險。為了保命，醫師為他植入心臟去顫器，並開立抗心律不整藥物Amiodarone來穩定心臟電氣活動。

Amiodarone被醫界視為治療心律不整的重要武器，能透過延長心臟動作電位的第三期，讓心臟電氣活動變得更穩定。然而，這款藥物具有高度脂溶性且半衰期極長，容易堆積在體內組織中。

揭開藍人症候群成因

由於該名男子在出院後的3年期間，每天固定服用該藥物400mg ，卻未如期回到醫院進行抽血與臨床追蹤，導致藥物成分在體內長期累積，最終引發了少見皮膚副作用，藍人症候群（Blue Man Syndrome）。

洪正憲說明，藍人症候群發生率約為1％至3％，其成因是藥物及其代謝物沉積在皮膚組織中，特別是在陽光照射後，會促進色素樣物質在細胞內累積。這也是為什麼變色通常出現在臉部、頸部等日照部位，臨床上稱為光毒性分布（photodistribution）。

醫療團隊在確診後，立即調整治療，停用Amiodarone並改用其他抗心律不整藥物。醫師提醒，雖然藍人症候群讓外觀看起來嚇人，但這屬於良性的皮膚副作用，並不會對器官造成直接損傷。只要停止服藥並加強防曬措施，變色的皮膚通常會隨著時間推移而淡化，但由於藥物半衰期長，改善過程需要耐心觀察。

藥物非吃了就好！須定期回診

洪正憲特別叮嚀，Amiodarone雖是經FDA核准的藥物，但其影響範圍廣及甲狀腺、肝、肺及視力。這類藥物並非「吃了就好」，定期的回診監測與服藥同樣重要。唯有透過嚴密的臨床追蹤，才能確保藥物在發揮療效的同時，不會在不經意間對病人的日常生活造成困擾。

