5旬男憂口腔癌切除破相 顯微重建手術助找回自信

郭曉芮醫師指出，頭頸癌重建關鍵在於讓病人能恢復社交與自理能力。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕52歲的孫先生罹患口腔癌，就醫評估切除腫瘤後會產生大面積的軟組織缺損，甚至骨骼外露，讓他心情一落千丈，經前往整形外科求診，會同耳鼻喉科(耳鼻喉頭頸外科)同步規劃切除和重建，依缺損條件客製化設計皮瓣厚薄及形狀，並進行顯微重建手術，兼顧其傷口閉合與口腔功能恢復，讓他敞開心胸勇敢抗癌。

仁愛長庚合作聯盟醫院整形外科醫師郭曉芮表示，頭頸癌重建是把設計好的游離皮瓣像量身訂做的拼圖一樣放回去，確保病人治療及生活不中斷，關鍵在於不只是把缺損「補起來」，而是讓病人能吞嚥、能發音，恢復社交與自理能力。

郭曉芮表示，在高煌凱教授領軍下，藉由整形外科團隊和耳鼻喉科、骨科緊密協作，將游離皮瓣與顯微血管吻合等關鍵技術系統化導入臨床，強調顯微重建不僅修補外觀，更重建吞嚥、發音、行走等生活功能：把帶血管的健康組織移植至缺損處，在顯微鏡下完成動、靜脈吻合並重建血流，讓過去受限的困難缺損得以妥善處理。

郭曉芮表示，為確保品質，團隊建立從術前評估到術後監測的流程：包含血管選擇與捐贈區評估、跨科會診、手術室即時決策，以及術後前3天的高密度監測。醫療人員透過皮瓣溫度、顏色、毛細血管再充盈時間與整合式監測工具追蹤灌流表現，一旦出現血栓或灌流異常，即啟動回房機制搶救。

郭曉芮表示，顯微重建的成敗不只在手術台，術後72小時是黃金關鍵，團隊把標準化監測與回房流程寫進團隊日常，讓成功率不只來自個人經驗，而是整個系統的穩定。讓患者從腫瘤切除或創傷清創，到重建與復健一路銜接，減少治療斷點與等待風險；同時強化營養與復健團隊的參與，協助病人以最短時間回到日常與工作崗位。

