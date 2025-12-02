5旬男每天跑廁所5次軟便「暴瘦8kg」 一查竟是大腸癌第三期

1名5旬水泥師傅每天軟便4、5次，經檢查後發現是大腸癌第三期；示意圖。（Pixabay／Image by Filmbetrachter）

1天狂跑5次廁所且體重半年暴瘦8公斤，恐是身體出問題了！1名50歲水泥師傅過往排便正常，但近半年每天軟便4、5次，卻深信是喝茶、咖啡所致，不聽家人勸阻，最終經檢查竟是大腸癌第三期，所幸經開刀與化療，整體病況已改善。

肝膽腸胃科醫師陳炳諴於節目《醫師好辣》中分享，1名水泥師傅近期半年頻繁軟便，每天得跑廁所4、5次，時常工作一半就得衝廁所，相當影響工作效率及生活，也引發同事不滿。起初，男子不以為意，還將原因歸咎於身邊人反對他飲酒，因此他改喝大量的茶與咖啡所致，更不願意就醫進行任何檢查或治療。

男子持續拖延就醫，直至身體出現更明顯警訊「體重暴跌8公斤」，讓家人相當憂心，苦勸他做檢查仍屢遭拒絕。最後經醫師強烈建議以成人健康檢查的名義先抽血，果真發現男子血色素偏低、僅9點多（男性正常值約13至18g/dL）。陳炳諴說明，在無茹素的情況下，若男子出現貧血，由其為「小球性貧血」就該提高警覺，因為這常是消化道慢性出血的警訊。

陳炳諴堅持要該男子進一步檢查，結果一查確診為大腸癌第三期，所幸經由外科醫師手術摘除腫瘤，並接受化療，男子整體病況改善，困擾他半年多的頻繁排便惡夢也終於解除。陳炳諴藉此案例提醒，大腸癌發生往往與多種危險因子有關，而該名男子本身有抽菸、喝酒習慣，年紀大於50歲，且在高粉塵、PM2.5的環境中工作，均屬於致癌危險因子。

陳炳諴示警，一旦發現排便習慣改變、體重莫名減輕，即需就醫檢查。若本身屬於低風險的年輕族群，雖未必需要照大腸鏡，但糞便潛血檢查是需要的；而若已超過45歲者，「基本上大腸鏡是一個非常重要的檢查。」此外，台北市立聯合醫院中興院區消化內科主治醫師謝文斌提及，大腸癌早期無明顯疼痛感覺，常見症狀含「大便中有血或黏液、排便習慣改變（突然腹瀉或便秘）、大便變細小、體重減輕、貧血、裡急後重（排便排不乾淨）。」

