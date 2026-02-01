5旬男腫瘤造成腸穿孔 劇烈腹痛 黃金時間切除併腸道吻合治療 見效

柳營奇美醫院一般及消化系外科林敬天醫師提醒大腸直腸癌早期發現比任何手術有效，早期篩檢及早預防可降低發生風險。（記者李嘉祥攝）

▲柳營奇美醫院一般及消化系外科林敬天醫師提醒大腸直腸癌早期發現比任何手術有效，早期篩檢及早預防可降低發生風險。（記者李嘉祥攝）

大腸直腸癌於台灣癌症發生率長年穩居前三名，現今醫療科技進步，大腸直腸癌治療已有許多有效途徑，除傳統開刀模式，還有先進的細胞治療、標靶治療、免疫治療等搭配化學治療，可針對不同期別的大腸直腸癌有穩定且有效策略。

五十二歲梁先生平實身體健康，去年中發現血便到診所就診，糞便潛血檢查呈陽性反應，進一步安排大腸鏡檢查，發現是大腸腫瘤且造成腸道阻塞，等候病理切片報告期間突然劇烈腹痛，緊急至柳營奇美醫院急診就醫，確認腫瘤造成腸穿孔，醫療團隊於黃金時間手術完成根除性大腸切除及腸道吻合，搭配術後加速康復療程（ERAS），術後第二天便開始正常飲食，配合手術復健計畫順利於一周後出院，後續並接受一系列的全身性治療及追蹤。

廣告 廣告

柳營奇美醫院一般及消化系外科林敬天醫師表示，傳統手術在大腸直腸癌治療中扮演角色近年已有些調整，若能盡早確診大腸直腸癌，並確定完整期別，手術前可先藥物治療，後續搭配基因檢測確定癌症的型態再給予適切的藥物，有時候甚至可以不用接受手術，在妥善追蹤下完成大腸直腸癌的治療。

林敬天醫師指出，梁先生就醫時腫瘤已侵蝕腸壁造成腸道穿孔、腹膜炎及敗血症，當下針對癌症治療選項相對有限，所幸搶救得宜，病人可順利施行根除性切除腫瘤手術及完成腸道吻合，結合術後加速康復療程照護模式，由外科、麻醉科、護理師、營養師及復健師等組成專業團隊共同介入，透過疼痛控制、營養支持、早期下床活動及腸胃功能促進等整合性照護，術後能早期進食及盡早出院。

林醫師強調，大腸直腸癌許多危險因子多半和生活作息有關，如肥胖、高脂肪食物、紅肉、低纖維飲食、抽菸及飲酒等，早期發現比任何手術都有效，提醒民眾平時應留意生活細節，如排便習慣改變、解便時出現血便，切勿掉以輕心，而多運動、多蔬果、少紅肉亦是預防大腸癌的健康秘訣；四十五至七十四歲民眾，以及四十至四十四歲具大腸癌家族史者，皆可每二年接受一次糞便潛血檢查的癌症篩檢，符合資格的民眾可多加利用。