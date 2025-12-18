5旬男菸檳酒釀惡果 下咽癌復發「失聲」求生





56歲的曾先生抽菸、嚼檳榔、喝酒超過30年，3年前發現下咽癌，經放射線及化學治療後，腫瘤消失，他也戒掉菸、檳、酒，沒想到在以為已熬過難關的第3年，癌症復發，最終接受全喉切除手術，失去聲帶，靠人工發聲器重新說話。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，曾先生3年前喉嚨疼痛不癒，經內視鏡、電腦斷層等檢查發現，其左下咽處有個2公分的腫瘤，切片確定為惡性，是第2期癌症，不進行切除手術，採放射及化學療法，治療後腫瘤消失。

許嘉方說，過了3年曾先生復發了，同位置的腫瘤2.1公分，也是2期，經評估不適宜再進行放療及化療，只得進行全喉切除，連同聲帶一併切除，在頸部開個永久氣切孔呼吸，讓口腔只用於進食，也就是飲食及呼吸分開，至於聲音部分，使用人工發聲器。

放射腫瘤科醫師張博竣指出，復發後如果再進行放療及化療，效果降低，副作用提高，而最有控制力的方式還是手術，病人也同意進行全喉切除，接受「失聲」的後果。

使用人工發聲器後，曾先生的聲音變得像「唐老鴨」，但他坦然接受。他回憶，自己20多歲起菸、檳、酒不離身，成了日復一日的生活模式，沒想到3年前感冒喉嚨痛，1個多月還沒好，轉到彰化醫院就醫確定是下咽癌，他也戒慎恐懼地戒掉菸、檳、酒，還以為聲音可保留，卻在3年後再次因喉嚨持續疼痛，檢查確定復發，聲帶還是保不住。

許嘉方指出，下咽癌是原生於下咽的惡性腫瘤，好發於55至70歲男性，明確的危險因子是抽菸、吃檳榔及過量飲酒，這類人如果喉部有異物感、喉嚨痛，影響到吞嚥、呼吸，甚至頸部出現淋巴結腫，一定要趕緊就醫，如能早期發現，大多能夠有效治療。

許嘉方說，根據相關資料顯示，菸、檳、酒都有者，罹患口腔癌機會是一般人的123倍，顯示菸、檳、酒的嚴重傷害，其他頭頸癌也都有類似的統計。

張博竣強調，在臨床上可發現，即使戒掉菸、檳、酒，影響還是長達10年，還是有很多頭頸癌在10年內復發的個案，有的甚至復發4、5次，所以還是及早戒掉菸、檳，也不要過量飲酒，才是避免頭頸癌最重要的方法。

