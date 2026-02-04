5旬男農地遭刺傷 牙關緊閉又痙攣 破傷風惹禍

台南五十多歲農夫在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大，便不以為意，爾後出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，才確診感染破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。

由於農曆春節即將到來，民眾家中大掃除、親友聚會出遊，萬一不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險之中。台灣急診管理學會理事長、奇美醫院院長林宏榮提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，可能受到破傷風桿菌感染，嚴重時會導致吞嚥困難、呼吸衰竭甚至有死亡風險，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

「破傷風是民眾外傷時常見的感染症。」林宏榮表示，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性之肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。老年人與嬰幼兒風險最高，病死率可高達一○%至九○%。早期識別與重症照護是降低死亡率的關鍵。

林宏榮院長說，在政府預防接種推廣下，大多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，近年國內少見個案。新北市健保診所協會理事長施君翰表示，因破傷風疫苗保護力約十年，所以長大成人後保護力基本上已遞減得所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。若處於高污染性環境，如掉到泥水裡、騎車跌倒、受到穿刺傷或割傷（如生鏽鐵片）等有傷口感染風險者，應立即自費接種破傷風疫苗，強化保護力。

新北市護理師護士公會理事長、台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳也表示，傷者破傷風可能危及生命，接種疫苗是最快獲得保護力的方式。以台北慈濟統計，一個月所收治的急診外傷病人（包括車禍、刀傷、生鏽傷口等），約九百人接種破傷風疫苗，佔所有急診數中的二成左右。

另，破傷風疫苗對自我照顧也很重要。吳秋鳳常務理事提到，如院內同仁工作中如不小心受傷（如刺傷、針扎），也都是立即看急診，醫師詢問破傷風疫苗接種史、是否超過五年以上等判斷後，通常會建議再接種一劑以提升保護力。

國內騎摩托車人口眾多、碰撞受傷風險增，若出現外傷或比較深的傷口時，建議施打破傷風疫苗；長者與慢性病患者，對於外傷的保護不若年輕人，也應有接種疫苗增進保護力的自覺。