5旬男飽受大腸激躁症之苦 改善腸道菌叢不再「目肚堵堵」
〔記者許麗娟／高雄報導〕50多歲李先生長期受腹脹困擾，每日大便次數偏多且多不成型，就醫被診斷為「大腸激躁症」，仍透過藥物控制，症狀始終未根治，進一步利用次世代基因定序(NGS)腸道菌叢分析及尿液有機酸檢測，確認為「腸道菌叢失衡合併腸道慢性黴菌感染」，醫師以個人精準配對的益生菌及抗黴菌藥物治療，症狀才大幅改善。
高禾醫院指出，人體的共生菌主要集中於腸道，數以兆計，總重量超過 1公斤。腸道菌叢自出生後逐步建立，受到飲食、藥物、壓力與環境等多重因素影響，每個人的菌群組成獨一無二。研究顯示，腸道菌叢多樣性越高，生態平衡越穩定；反之，菌叢失衡可能影響全身健康，與肥胖、過敏、代謝症候群、心血管疾病、自體免疫疾病、神經退化疾病甚至癌症等多種疾病相關。
高禾醫院表示，透過次世代基因定序技術，一次解析5000 至6000萬個基因片段，比對超過 14 萬種微生物與 6400 筆抗藥性基因資料庫，為每個人建立專屬的「腸道健康地圖」。利用糞便樣本進行完整腸道菌叢分析，搭配尿液有機酸分析，精準掌握腸道健康狀態，可針對個人需求配對適合的益生菌，提供完整、個人化的改善方案。
高禾醫院提醒，腸道菌與疾病的關聯超乎想像，人體9成細菌存在腸道，這些菌群及其代謝物互相依存形成完整生態系。透過精準分析與對症調整，有助於恢復腸道平衡，腸道健康才能穩定身體健康基礎。
