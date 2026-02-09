5星座孝順父母賺大錢 巨蟹「愛的能量」加持好運

記者高珞曦／綜合報導

常言道「家有一老，如有一寶」，多多孝順長輩，也許會收到宇宙的驚喜回饋。清水孟國際塔羅雲蔚老師點名，5星座的人對父母好一點，財運就會水漲船高，事業運好得嚇嚇叫，有如「天公疼孝子」。

星座專家雲蔚老師表示，牡羊座、摩羯座、獅子座、金牛座和巨蟹座的人對父母非常孝順，愛的能量也為他們帶來更好的財運。（示意圖／取自pixabay）

TOP5 牡羊座

他們對父母可說是「直覺式」的孝順與大方，只要父母開心，他們都非常願意付出，完全不求回報，這樣的赤子之心與純粹的正能量，自然會吸引周圍的好運，偏財運也特別好，像是老天爺和財神爺急著送錢上門，絕對是好人有好報的代表。

廣告 廣告

TOP4 摩羯座

雖然摩羯座不擅長甜言蜜語，但他們有超級穩固、堅定的心及責任感，因為想給父母更好的生活，讓他們更有動力加強自己，往高處晉升。當他們把家中長輩安頓妥當，這股力量會讓他們的事業步步高升，有如磐石堅不可摧。

TOP3 獅子座

他們賺錢動力來自父母的驕傲，為了讓父母過上好日子，談起養老生活就對孩子讚不絕口，獅子座的榮譽感將促使他們帶著更多自信心打拚，身上的「王者之氣」爆發，讓事業上的超強貴人覺得他們很可靠，更願意出手相助。

TOP2 金牛座

平時金牛座看似摳門，但實際是他們是把錢花在刀口上，在他們眼中，父母的健康是最大的資產，要就用最好的！他們重視飲水思源，沒有父母，就沒有金牛座孩子現在的成就。老天也非常疼惜這樣懂得報恩的人，他們為父母花的每一分錢，都會變成「財富種子」，並在未來收穫更大的回報。

TOP1 巨蟹座

讓父母不再受苦、過上好生活，最能讓巨蟹座安心打拚事業，在他們心中，孝順是種本能的愛的流動，大方送爸媽去旅行、把家裡裝潢的更舒適，「愛的能量」流動形成正向循環，終有一天轉化成好幾倍的福報，回到他們身邊。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

春節紅包戰！阿里千問AI砸130億請喝奶茶 9小時破千萬訂單

威力彩飆11.5億！台彩揭「AI實戰結果」

大同董事長信心喊話！整合3大資源 推公司邁向科技舞台