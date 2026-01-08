5星座有「溫暖的家」就有賺不完的錢 巨蟹安全感帶動財運

記者高珞曦／綜合報導

俗語說「家和萬事興」，當作為「基地」的家變的穩固，自然可在衝刺事業上一往直前。清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，5星座的情緒和荷包緊密相連，把家裡顧好了，便能靠「愛」發大財！

星座專家雲蔚老師點名獅子座、摩羯座、天秤座、金牛座和巨蟹座只要看到家裡被照顧好，賺錢動力會更多。（示意圖／取自pexels）

TOP5 獅子座

獅子座就是家裡的國王或女王，他們的自尊心可說有一半建立在「我有能力照顧好大家」這件事上。當家裡充滿了讚美和歡笑聲，自信心就會達到最高點，這時候的獅子座，簡直是行走的印鈔機！在他們看來，賺錢就是為了聽家人的掌聲，如果家裡氣氛冰冷，獅子座就會變成1隻洩氣的大貓，毫無鬥志。所以，想要財運好，先讓家裡充滿愛與熱情吧！當他們覺得自己是家裡的英雄時，出於捨不得讓摯愛的人受一點苦的想法，那種霸氣會吸來無數的賺錢機會。

TOP4 摩羯座

他們外表看起來像個工作狂，拚了命地往上爬，但其實骨子裡最重感情，不是為了炫耀，而是為了給家人1個遮風避雨的城堡。如果家裡沒能給予支持，可能會讓他們覺得奮鬥沒有意義，只要家人送來1句「辛苦了」，他們就是扛起千斤重擔也不喊累！

家庭的美滿是摩羯座事業的基石，當背後有穩定的力量支撐著，他們在職場上的決策會更精準、氣場會更強大。對摩羯座而言，家和萬事興不是口號，是他們成為大老闆的必要條件，把家顧好，事業帝國才能蓋得更高。

TOP3 天秤座

天秤座是天生需要「平衡」的生物，如果家中氣氛不對勁，恐怕會讓他們整個人心神不寧，賺不到原本該賺的錢。他們的財路多是靠「和氣」鋪出來的，當自己家庭關係和諧優雅，就會爆發社交魅力。

不僅如此，他們的另一半通常就是貴人，多聽聽另一半的意見，多花時間經營夫妻感情，也許會驚訝地發現，當把家裡安頓好了，外面的客戶和機會就像不約而同送上門，這就是愛的魔力！

TOP2 金牛座

對金牛座來說，賺錢的動力其實很單純，就是為了讓家人吃好穿好！他們是標準的「愛家務實派」，如果家裡的氣氛烏煙瘴氣，會使金牛座感到極度焦慮，連帶影響判斷力，投資什麼賠什麼。

反過來看，當他們看到家人滿足的笑容，或是全家人圍在餐桌旁開心地吃飯，那種歲月靜好的畫面，先前承擔的一切辛苦都值得了。這時候的金牛座財運也會特別旺，因為他們的內心穩定且平靜。

平時記得把家裡的冰箱塞滿、把沙發換舒服一點，享受居家生活，存款數字就會跟著心情一起直線上升，穩穩地發財！

TOP1 巨蟹座

巨蟹座雖有個堅硬的「外殼」，但心最軟，家就是他們唯一的「充電站」。如果家裡吵吵鬧鬧，這會導致他們上班無精打采，連路邊的一毛錢都懶得賺，但當家裡那盞燈是溫暖的，另一半和小孩笑嘻嘻，他們內心那種想要守護家人的「戰鬥力」就會瞬間爆發。

對巨蟹來說，安全感就是財富的源頭，只有內心裡覺得踏實了，出去談生意才會無往不利，回家好好抱抱家人，把家裡打掃得乾乾淨淨，那種溫馨的氣氛就是最強的吸金磁場。

