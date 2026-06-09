5星座淪「股市冥燈」當標準韭菜！天秤快改愛掏錢毛病
記者高珞曦／綜合報導
全民掀起投資熱潮，有人笑就有人哭，小孟塔羅雲蔚老師點名巨蟹座、雙魚座、雙子座、天秤座和射手座聽到「明牌」就急著掏錢，沒想到常常買進就崩盤、停損後馬上飆漲，簡直自帶「股市冥燈」反指標體質。
TOP5 巨蟹座
這群溫柔顧家的人，在金錢決策上超級依賴親友團的意見。只要聽到感情好的閨密或長輩說哪檔股票會賺大錢，他們那層防備心就會瞬間瓦解，連公司在做什麼都不知道就直接拿錢買進。這種人云亦云的習慣，導致資金常常莫名其妙卡在半山腰，每天看著虧損的數字偷偷擦眼淚。
把對別人的信任收回來放在自己身上吧！報名幾堂基礎理財課程，親自弄懂各種財務報表的邏輯，用踏實的腳步建立起專屬的財富堡壘，絕對能讓未來的日子充滿無比豐盛的安全感。
TOP4 雙魚座
浪漫主義者面對冰冷數字總是感到暈頭轉向，理財世界對他們來說就像一團迷霧，只要聽到理財專員用好聽的聲音描繪未來發財願景，他們的大腦就會自動關機，滿心歡喜地簽下高風險合約。隨波逐流的理財方式，讓存款不知不覺就被昂貴的手續費給啃食殆盡，驚醒時才發現只是一場空。
請摘下那副粉紅色的夢幻眼鏡，學著用冰冷的計算機，仔細地來檢視每一筆支出與投資報酬率。當你願意直面殘酷的數字真相，才能真正把控金錢流向，優雅享受每一天的富足生活。
TOP3 雙子座
永遠都在接收四面八方資訊的情報站長，腦袋運轉速度極快卻缺乏定性。早上看新聞說科技股大好就急忙進場，下午聽網路專家分析傳產有潛力又馬上換股。這種朝令夕改的操盤手法，不僅光付交易稅就把本金賠光，還永遠抓不到真正上漲的主升段。金錢遊戲裡最忌諱的就是三心二意，請立刻關掉那些擾人的八卦群組！將旺盛的好奇心專注研究單一產業，徹底摸透其中的商業模式，靠著深入了解所帶來的底氣，自然能輕鬆抱住獲利豐碩的金雞母。
TOP2 天秤座
追求平衡的優雅人士，通常遇到投資就會陷入嚴重的選擇障礙。面對2檔表現都不錯的標的，他們可以花上3天3夜比較，最後因為害怕選錯，乾脆直接跑去問網友的意見。這種猶豫不決的態度，讓絕佳買點早就消失得無影無蹤，最後只能買在大家都在討論的最高點。投資本來就沒有百分之百完美的選項，大膽相信自己的第一直覺，設好停損點才是王道。拋開那份過度追求完美的心態，將每次交易當作有趣的實驗，勇敢承擔風險的姿態，絕對比四處問人還要迷人百倍。
TOP1 射手座
天生自帶超強樂天派濾鏡的冒險家，在投資市場裡簡直是超級好動兒。看到熱門論壇上大家瘋狂炒作某項新興資產，深怕錯過這波造福列車，連說明書都沒看就立刻把戶頭的錢全砸進去。這種捕風捉影的跟單模式，完全把理財當作去遊樂園玩刮刮樂，最後總是落得血本無歸的下場。把這股衝勁拿去運動場上發揮吧！對待辛苦賺來的錢，必須展現出十二萬分的冷靜，規定自己買進前一定要寫下3條充分的理由，培養出強悍的邏輯思維，絕對能開創出令人稱羨的財富版圖。
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