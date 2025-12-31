5星座準備收大錢！大寒賺錢動力滿滿 TOP1得財神寵愛

記者高珞曦／綜合報導

24節氣「大寒」將於國曆2026年1月20日到來，也代表農曆春節腳步已近，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名5星座在大寒期間財運大豐收，把握年終轉運潮，讓自己有錢好過年！

命理專家雲蔚老師點名牡羊座、雙子座、水瓶座、摩羯座、巨蟹座在大寒節氣前後財運極佳。（示意圖／取自pexels）

TOP5：牡羊座

寒冷冬季未過，牡羊座的賺錢慾望卻熱情如火，當大多數人準備放假、心態鬆懈時，牡羊座仍精力充沛，建議在年前最後階段拿出「狼性」全力衝刺。

財運關鍵字是「速度」，此時將出現許多臨時性或急件的賺錢機會，如代班、跑腿或短期熱門生意。牡羊座不囉嗦、阿莎力的個性，容易獲得金主或長輩賞識，從而得到額外獎賞。

TOP4：雙子座

他們在大寒期間應讓「社交雷達」全開，因為財源藏在人際網絡中，尾牙聚餐時節，透過幽默與口才讓長官、客戶心情愉悅，進而獲得額外紅包或未來訂單。其財運屬「流動型」，越是四處交流，回流財氣越旺。甚至可能在閒聊中獲得賺外快的機會，證明社交能力確實能轉化為實質收益。

TOP3：水瓶座

隨著太陽正式進入水瓶座，他們迎來主場優勢，這段時期靈感爆發，能從年節氣氛中發現獨特商機。其財運來自「出其不意」，可能是突發奇想的創意，或將舊物改造後意外熱賣。且這段時間水瓶座對於虛擬貨幣、科技新品或新興市場的判斷特別準確，這種「異想天開」正是致富關鍵。

TOP2：摩羯座

大寒節氣正好落在摩羯座生日月份尾聲，象徵著一場「成果發表會」。過去1年如老黃牛般默默耕耘，承擔許多艱難任務，現在終於苦盡甘來迎來回報。其財運主要來自「正財大爆發」，包括年終獎金、業績分紅或加薪通知等，都將在此時密集到來。摩羯座穩重負責的形象，此刻成為最有價值的個人品牌。

TOP1：巨蟹座

巨蟹座在大寒節氣財運如同開啟「無敵星星」模式，主要原因是「幸運之星」木星穩坐命宮，像是財神爺直接入駐，不必奔波勞碌，可能只是在家整理舊物，就能發現被遺忘的私房錢，或得到長輩提前給予的厚實紅包。其財運來源於「被寵愛」，周圍人都願意給予好處，呈現「躺著也能贏」的罕見福氣。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

