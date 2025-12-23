5星座看似憊懶實際是「懶人富翁」！TOP1靠想像力賺一桶金

記者高珞曦／綜合報導

現代科技日益發達，賺錢管道變得更多，要努力加強的領域也增加，不過有5個星座的族群卻是「懶人富翁」！他們像是天生就懂得拒絕窮忙，將時間用在最值得的地方，財富輕鬆入袋。

星座專家雲蔚老師點名5星座看似懶散，實則憑藉過人天分輕鬆賺進更多財富。（示意圖／中天新聞）

清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，水瓶座、金牛座、天秤座、雙子座、雙魚座等5星座的人乍看整天無所事事，其實他們的「懶惰」之上是聰明和效率，超強生產力讓他們的存款比那些沒日沒夜加班的人還多。

TOP5 水瓶座

別以為他們躺在那邊發呆是浪費時間，實際上他們的腦袋正拚命思考「到底要怎麼做，才能永遠不用再做這件蠢事」。對他們來說，親力親為已經落伍了，盡情發揮「腦洞」讓新系統、新模式等工具為自己賺錢，才是王道。

廣告 廣告

TOP4 金牛座

他們奉行的人生哲學是「能坐就不站、能躺就不坐」，因為喜歡享受的感覺，所以比別人更明白「沒錢就不能懶」的道理，多多投資績優股，讓時間發酵複利，光是「翻個身」就能獲得許多被動收入，達到真正的優雅。

TOP3 天秤座

在他們的思維中，工作狼狽流汗的樣子非常破壞形象，憑著「借力使力」的好功夫，靠幾通電話「出1張嘴」介紹生意然後抽成，輕輕鬆鬆讓別人為自己所用，金錢也會自動進口袋，可說是「平台經濟」的始祖。

TOP2 雙子座

若有捷徑可走，雙子座的人是不會選擇繞遠路的，對資訊的敏銳度讓他們比別人更快發現賺錢趨勢，用最少的時間換取最大的利潤，甚至可能他們的手腳都跟不上腦袋運轉速度，乾脆只靠腦袋賺錢，更用力吸收「別人不知道的事」就能收穫大筆財富。

TOP1 雙魚座

當別人都在用勞力工作時，他們靠想像力打出一片天，雙魚座「懶散」的外表包裹著的是驚人直覺與藝術天分，由於懶得面對現實世界的殘酷，反而促使他們創造出許多療癒取向的商機，像是網紅經濟等，順著自己的感覺走，自然就能吸引追隨者和金錢，展現超強「吸引力法則」。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

台中警界出大事！女偵查佐嗆「在盧秀燕腦門開3槍」遭逮

回天乏術！台中女「16樓墜下」陳屍防火巷

從製麵機械到國際伴手禮 臺中松園食品翻轉傳產、打響在地品牌力