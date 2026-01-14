5星座立春天降財富！星象+節氣雙加持 錯過再等1年

5星座在立春這天迎來財富轉機。（示意圖／Pixabay）





隨著時序將要進入「立春」，新的運勢也將到來。清水孟國際塔羅雲蔚老師揭示立春的全新氣場與轉機，其中5星座受到星象與節氣雙重加持，如果錯過這股財富能量，就還要再等1年。

TOP5 天蠍座

天蠍的財運總帶有神祕色彩，天蠍們在立春節氣這天，將迎來超強偏財運。雲蔚老師指出，立春是陰陽交替時刻，這令天蠍的洞察力達到巔峰，或許有機會找出別人沒發現賺錢機會，也可能是意外之財、投資大漲，或得到貴人暗中相助。雲蔚老師建議，這天要相信直覺並保持低調，不要張揚，讓自己變成潛伏在暗處的獵人，一出手就滿載而歸。

TOP4 射手座

立春這天生機盎然，也象徵射手座將在立春迎來翻身機會，他們的好運能量能放大好幾倍，加上射手的立春財運在「遠方」或「戶外」，可以去拜訪客戶或參加聚會，有望遇到帶來發財機會的貴人。

射手座「敞開」的立春氣場，其樂觀的笑聲將震碎窮氣，使他們在投資理財、兼職副業等等覺得好玩的事情上，能將好心情轉化成手中的真金白銀。

TOP3 金牛座

立春是金牛座「木」氣最強的時刻，金牛們不妨在這天種下自己的搖錢樹，以精準眼光打好長期財富基礎，不過要注意收穫成果別急在一時，立春投入每一分錢，都會像種子一樣悄悄在地下發芽，等待時機一到，長出的果實將數錢數到手軟。

TOP2 牡羊座

立春即是春天第1天，這種充滿爆發力、萬物復甦的能量，根本是為了牡羊座量身打造。因此這天的財運關鍵在於快，當別人還在猶豫場、評估時，牡羊早已憑藉衝勁賺到第1波紅利。雲蔚老師建議，今年立春適合談判、爭取業績或買刮刮樂試手氣，牡羊的氣勢有如利劍劈開發財路上的阻礙，盡情讓我要贏的強烈念頭變成實實在在的金流。

TOP1 水瓶座

今年立春的太陽點亮水瓶座本命宮，使水瓶們成為宇宙舞台的超級主角，能量場強大到不可思議，水瓶們天馬行空的想法將帶領他們實現財富，可能是個突發奇想的企劃，或是別人看不懂但水瓶座覺得會紅的投資，水瓶座與眾不同的想法會幫助他們在新領域賺到大錢，自身的直覺就是通往金庫的導航系統，只要勇敢站出來表現，身邊的資源和金錢就會自動朝他們靠攏。

