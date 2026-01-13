5星座立春接天降財富！星象、節氣雙加持 TOP1變身金錢磁鐵

記者高珞曦／綜合報導

24節氣將迎來新的循環，「立春」代表全新氣場與轉機，清水孟國際塔羅雲蔚老師至初，沉睡的財富能量將在立春這天甦醒，5星座受到星象和節氣雙重加持，錯過得再等1年！

星座專家雲蔚老師點名天蠍座、射手座、金牛座、牡羊座和水瓶座在今年立春節氣將迎來超旺財運。（示意圖／中天新聞）

TOP5 天蠍座

他們的財運總是帶點神祕色彩，而在立春節氣這天，這股能量將轉化成超強偏財運！立春是陰陽交替的時刻，此時他們敏銳的洞察力達到巔峰，或許有機會找出別人沒發現的賺錢機會，有可能是意外之財、投資大漲，或是得到貴人暗中給予的好處。因此，這天要相信自己的直覺，並保持低調，不要張揚，讓自己變成潛伏在暗處的獵人，一出手就滿載而歸。

TOP4 射手座

射手座將在立春迎來翻身機會，這天生機盎然，自然將他們的好運能量放大好幾倍，加上他們立春這天的財運在「遠方」或「戶外」，可以去拜訪客戶或參加聚會，有望遇到帶來發財機會的貴人。

此外，射手座在立春的氣場是「敞開」的，樂觀的笑聲將震碎那些窮氣，幫他們在投資理財、兼職副業等等令自己覺得「好玩」的事情上，將好心情轉化成手中的真金白銀。

TOP3 金牛座

立春節氣是金牛座「木」氣最強的時候，不妨在這天種下自己的「搖錢樹」，以精準的眼光為長期財富打好基礎，收穫成果別急在一時，立春投入的每一分錢，都會像種子一樣悄悄在地下發芽，等待時機一到，長出的「果實」將讓他們數錢數到手軟！

TOP2 牡羊座

立春就是春天到來的第1天，這種充滿爆發力、萬物復甦的能量，簡直就是為了牡羊座量身打造的。這天的財運關鍵字在於「快」，當別人還在猶豫進場時機、評估風險，牡羊座早已憑藉衝勁賺到第1波紅利，因此，今年立春適合談判、爭取業績或買刮刮樂試手氣，他們的氣勢有如利劍劈開發財路上的阻礙，盡情讓「我要贏」的強烈念頭變成實實在在的金流。

TOP1 水瓶座

今年立春的太陽點亮水瓶座的本命宮，使他們成為宇宙舞台的超級主角，能量場強大到不可思議，立春也代表新的開始，他們腦袋裡那些天馬行空的想法能接住這波「創新」的頻率，可能是個突發奇想的企劃，或是別人看不懂但水瓶座覺得會紅的投資，水瓶座「與眾不同」的想法會幫助他們在新領域賺到大錢，自身的「直覺」就是通往金庫的導航系統，只要勇敢站出來表現，身邊的資源和金錢就會自動朝他們靠攏。

