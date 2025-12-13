5星座能提早退休！實現財富自由 被動收入超賺錢

記者鄭玉如／台北報導

最容易提前退休的5大星座出爐，射手座行動力強、善於抓住機會，水瓶座擅長提前布局，被動收入穩定成長。（示意圖／PIXABAY）

許多人想實現財富自由！小孟塔羅雲蔚老師分享「最容易提前退休的5大星座」，例如射手座，善於把握機會，遇到好點子就會立刻行動，還有水瓶座，懂得「未雨綢繆」，提前布局未來場景，被動收入源源不絕。

第5名、射手座

射手座敢衝敢試，常把好奇變成賺錢機會。很多人靠旅行、兼職或副業起步，他們擅長把興趣商品化，遇到好點子會立刻行動，不會拖泥帶水；做不好就修正再出發。長期下來，多元收入讓資產成長速度快過常人。射手座很會把握「機不可失」的原則，建議保持學習、分散投資，並把副業系統化，提早退休不是遙遠的夢想。

第4名、水瓶座

水瓶座想法跳脫常規，愛用科技和系統把事情放大。創新點子多，能把一個好概念做成平台或工具，長期下來變被動收入來源。做事會先做小規模驗證、再擴大，風險控制也做得比較好。習慣把資源系統化，社群與人脈常成為財富加速器。水瓶座會「未雨綢繆」，提前布局未來場景。建議把創意寫成計畫、做出可複製的流程，並留些現金流應急，設好被動收入系統，日後就能自由生活。

第3名、雙子座

雙子座有一雙快嘴和敏捷的頭腦，能把知識、人脈和點子變現。講課、直播、寫作或顧問都很適合他們，喜歡換跑道的個性，讓收入來源多元，市場機會出現時能快速轉向。雖然容易分心，但若把注意力聚焦在1、2個主攻項目，成效會倍增。雙子靠多元化「多管齊下」來分散風險，提升財務穩定度，專注力決定深度，持續建立品牌與信任。

第2名、處女座

處女座做事有條理，對細節敏感，記帳和檢視投資報表是他們的日常。偏好穩健工具與長期策略，遇到問題會立刻修正，避免錯誤重複發生。耐心與紀律讓複利效果發揮得更好，長期下來財富自然累積。處女座懂得運用「滴水穿石」道理，建議設定自動扣款與年度檢視，若能把財務計畫和生活習慣綁在一起，5到10年會有驚喜。

第1名、天蠍座

天蠍座做事有目標、毅力，設定了就不輕易放手。投資前會做功課，在評估過後果決加碼；市場低迷時反而是他們逢低布局的好時機。願意孤注一擲但同時計算勝算，長期回報往往不錯。天蠍座知道「破釜沉舟」的重要，懂得在必要時刻下定決心。記得留好現金流以應急，並分階段執行資產目標，別把所有雞蛋放在同一個籃子，堅持會有回報。

