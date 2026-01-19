5星座花小錢穿出超強氣場 獅子座投資自己當「真名牌」

記者高珞曦／綜合報導

許多人會穿上新衣服，象徵新年新氣象，清水孟國際塔羅雲蔚老師點名5星座治裝實惠又時髦，把其他的錢用於投資，長期錢滾錢之下，讓自己的身價更勝名牌。

星座專家雲蔚老師點名天蠍座、處女座、水瓶座、摩羯座和獅子座花小錢就能打造時尚風格，讓「自己」的價值超越身外之物。（示意圖／取自pixabay）

TOP5 天蠍座

他們身上自帶神祕魅惑感，就算是穿全黑或非常簡樸的衣物，只靠強大氣場就能鎮住全場，外人看他們以為是名貴衣飾的功勞，實際上他們都把錢拿去布局投資，在沒人注意的地方悶聲發大財。等大家發現他們的身價，才知道原來身上最貴的「名牌」就是他們本身，深藏不露的實力派最迷人。

TOP4 處女座

能把平價衣穿出高級訂製服的質感，全靠處女座那個令人驚訝的超級「潔癖」與「細節控」！他們無法接受衣服有皺褶、線頭或髒點，把自己打理得乾乾淨淨、清清爽爽，極致的潔淨感與自律，在別人眼裡就是生活優渥的象徵。

與其把錢花在虛榮的標籤上，他們更願意將錢拿去買保險、做定期定額等方面的理財規劃，用最少的預算呈現最體面的裝飾，剩下的錢全部拿去錢滾錢，這種精打細算的智慧，讓處女座注定是笑到最後的贏家。

TOP3 水瓶座

對他們來說，被名牌綁架太俗氣了，大眾潮流更不值一提，因為他們獨特的審美觀以及「漫不經心」的高冷疏離感，即便穿的是路邊隨便買的衣服，也能穿出藝術家般的高級氛圍。

同時，他們也傾向把錢花在別人看不懂但很有潛力的投資領域，或是學習新技能，省下的治裝費變成1張張通往財富自由的門票，憑藉「高智商」將自己打造成最值回票價的名牌。

TOP2 摩羯座

摩羯座可是標準的「低調富豪」預備軍，只要服裝乾淨、剪裁合身，加上他們本身的菁英氣質，就算只是平價西裝，同樣能穿出上億身價CEO「微服出巡」的高級感。

在他們眼裡，名牌包一落地就開始折舊，股票、基金和房地產價值可是會不斷增值，把省下的治裝費放進投資帳戶，看著資產持續上漲，比購買名牌來的更開心。

TOP1 獅子座

與其靠名牌撐場面，獅子座身上爆炸般的自信心像是自帶鎂光燈，即使只穿休閒裝，不經意流露的霸氣，媲美時裝週現場的巨星。他們深知「氣場」才是核心競爭力，比起花大錢買會過季的包包，不如拿來投資自己，不只要有錢，還要成為真正的豪門，透過自己的形象體現超凡貴氣。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

