「5星座」最易後悔買太少！ 第1名並非不愛 只是有選擇障礙





你是否常常在結完帳走出店門後，才猛然驚覺：「天啊，這個東西我怎麼只買了一點點？」有些人因為太過浪漫隨性、有些人因為衝動卻沒規劃，還有些人因為總是猶豫不決，最終錯失了囤貨的最佳時機。小孟塔羅雲蔚老師表示，有「5星座」常常買了才後悔買太少，「他們並非不愛，而是太晚發現它的美好！」快來看看，你是不是屬於經常「買少後悔派」的代表！

TOP 5雙魚座

他們在購物當下，腦袋裡是充滿了各種「夢幻情境」，他們買的不是實際的物品，而是「感覺」和「想像」，所以他們通常只會拿取滿足當下情感需求的單件或少量，沒有真正去計算這個東西，在現實生活中會如何快速消耗或被頻繁使用。等到這些東西真的用完了，或者他們發現這個美好的物品可以被分享給更多人時，他們才會從夢中醒來，猛然意識到當初應該多買幾份，但這時東西通常已經缺貨或錯過優惠了。這種對美好事物缺乏現實規劃的浪漫心態，就是他們後悔買太少的核心原因。

TOP 4牡羊座

牡羊座是個「行動快過思考」的星座，當他們看到喜歡的東西時，他們的第一反應就是「先搶到再說」，而不是停下來仔細評估，自己實際需要的數量或是這個東西能帶來的長期價值，他們追求的是瞬間的滿足感和佔有慾。等他們把東西帶回家，開始快速且熱烈地使用之後，才會驚覺這個東西消耗得比他們想像中快得多，或者才發現這個好東西應該要多買幾份來備用或分享給朋友，這時想要再回去買，往往已經錯過了折扣或買不到了。這種只顧眼前衝動而忽略未來後續需求的特性，就是他們後悔的根源。

TOP 3射手座

射手座有種天生的「極度樂觀主義」在作祟，他們在購物當下會理所當然地認為，如果這個東西好用，那之後也一定能輕鬆買到，甚至會覺得下次會有更好的版本或更便宜的價格出現，所以他們不習慣去囤積或做長期規劃，只會隨手買個夠用就好。等到他們離開現場，開始使用這項商品，並對其品質或便利性感到驚豔時，才發現這批貨可能是限量發售或季節限定的，等他們想再回頭購買，早就已經銷售一空了。這種對未來過度自信和隨性自由的心態，讓他們完美地錯過了「多買一點」的最佳時機。

TOP 2雙子座

雙子座在購物當下的注意力實在是太分散了，他們腦袋裡同時想著好幾個不同的選項和新奇事物，所以對單一商品的熱度和確定性並不高，他們往往抱著「先試試看」的心態隨便拿一點，深怕自己萬一不喜歡，多買了就浪費空間或金錢。然而，一旦他們把東西帶回家，並且真正開始使用後，他們多變的興趣和善變的心情，可能一下子就被這個東西的趣味性或多功能性，給深深吸引住了，等到他們真心喜歡上並想多買時，卻發現商品已經買不到或恢復原價，這才讓他們因為最初的不確定而感到無比後悔。

TOP 1天秤座

天秤座常被「選擇困難症」搞鬼，他們在面對各種選項和數量時，總是很難下定決心到底要買一個、兩個還是更多，他們害怕如果買多了之後會發現有更好的替代品，或者佔用太多空間，所以為了追求「平衡」與「保險」，他們通常只會選擇那個最安全、最保守的數量，也就是剛剛好夠用的量。等到他們回家，看到這些東西的美觀或實用性，想送給親朋好友，或者發現它搭配性很強需要多件組合時，他們才驚覺當初應該勇敢一點多買一些，但錯過的就是錯過了，只能為自己的優柔寡斷和過度權衡感到嘆息。

