5星級飯店遭爆「毛巾擦馬桶」！昔蓮蓬頭沾穢物事跡遭挖

國際中心／楊佩怡報導

近日中國五星級飯店「全季飯店」被爆出，房務人員拿洗臉毛巾擦拭馬桶的畫面，一旁的同事將整段影片錄了下來，還多次勸誡當事女子舉動不妥，但該女子卻不以為意，繼續拿相同毛巾擦。影片在網上引起大批網友熱議，當事飯店則透露以將涉事房務人員開除。

事件發生在12月6日江蘇的全季飯店，影片中可見一名房務女子正浴室打掃衛生，但仔細看卻可見她手上拿來擦馬桶的布，竟然是乾淨的擦臉毛巾。一旁的同事則是將這一幕錄了下來，同事提醒該女子：「你就這樣用毛巾擦馬桶啊？」，女子則冷回：「我管它什麼毛巾，我啥毛巾都擦，我管他什麼事，他讓我不擦我就不擦啊」。甚至在說這句話時，該房務人員還越擦越用力。

中國五星級飯店遭控用洗臉毛巾擦馬桶。（圖／翻攝自抖音）

影片曝光後，在網上引起大批網友議論，飯店前台最初否認有該行為，並表示「不存在此事，不方便透露」；但在12月7日飯店立刻改口說，涉事保潔已被開除，並承認其行為「確實噁心」，承諾加強管理。此外，另一間位在梅里古鎮的全季飯店，也被爆出蓮蓬頭附著穢物，飯店方則堅稱清潔流程無問題，僅安排顧客體檢並等待警方處理。

該五星級飯店先前也曾被客人指控蓮蓬頭沾一大片穢物，但卻遭飯店方反控是客人自己沾的。（圖／翻攝自抖音）

一系列爭議引發網友傻眼怒嗆「飯店的毛巾誰敢用啊」、「別的都好解決花灑有糞便真的崩潰」、「從這阿姨說話的口氣明顯是個人問題，肯定跟客房主管或是門市的管理者有不滿情緒或是個人恩怨」、「這個清潔員素質太差了，缺德的很」、「客人花了錢住飯店，連最基本的衛生都保障不了，這飯店是不想開了」。

原文出處：中國5星級飯店遭爆「毛巾擦馬桶、蓮蓬頭沾穢物」！業者竟冷回：不存在此事

