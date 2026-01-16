5星酒店吃到蟑螂腳！廚師堅稱「蝦子腳」衛生局出手了

有一對情侶相約至台南永康的一處酒店用餐，不料卻在享用餐點時，女子竟咬到疑似「蟑螂腳」的異物。（圖／Threads@lexi1031_授權提供）





太恐怖！有一對情侶相約至台南永康的一處酒店用餐，不料卻在享用餐點時，女子竟咬到疑似「蟑螂腳」的異物，當場讓他們食慾全無。後來2人向餐廳反映，主廚逕向他們辯稱是「蝦子腳」，還強調牠們是一樣的東西，說法不但讓情侶無法接受，更直接在Google評論留下一星，也在Threads還原事發經過。

「蟑螂腳」驚魂！情侶用餐嚇壞

原PO表示，當時正在食用鳳螺，原以為是貝殼碎片，未料吐出的竟是形似「蟑螂腳」的異物，只見這個異物長滿細毛，讓他們嚇得失去食慾。2人向服務人員反應後，卻等待近一小時，才由廚師出面說明。

主廚喊是「蝦腳」 情侶怒炸

不過，廚師到場後堅稱該異物是「蝦子腳」，甚至將蝦腳與異物擺在一起比對，強調「是一樣的東西」，但情侶認為外觀與顏色差異明顯，無法接受這樣的說法。後續由飯店副理出面處理，向兩人致歉，並承諾將不明異物送驗，同時提供免單作為補償。

廣告 廣告

2人覺得酒店的行徑相當誇張，也將此事放上Threads，還原一切事發經過，引起網友熱議。有網友表示「就是蟑螂⋯」、「看留言看到雞皮疙瘩…」、「我目前吃不下飯」。

酒店回應：將檢討並嚴格把關食安

對此，酒店公關黃佳音回應，將檢討與消費者溝通過程中的疏失，並釐清食材來源及處理流程，未來將更加嚴格把關食品安全。台南市政府衛生局也表示，已接獲通報，將派員前往稽查餐廳作業環境與食材保存情形，若查有缺失，將依法要求限期改善，屆時若複查仍不合格，將依《食品安全衛生管理法》處以6萬元至2億元罰鍰。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

大茗珍奶竟有蟑螂卵 員工堅稱「蕎麥」捏爆還噴汁

獨家／8樓走廊爬滿蟑螂、9樓飄臭味 住戶控管委會消極

崩潰！林聰明砂鍋魚頭 客再爆吃到蟑螂、塑膠袋

