5星飯店長大1／旅館客訴第一名原因是「等」 他用2分鐘搞定

Two Tails辦理入住的櫃台，以沒有距離感的中島形式設計，馮傑（中）規劃要在2分鐘完成check in流程。

餐飲管理系畢業的馮傑，第一份工作就是在美國5星級飯店工作。他在這個業界打滾近30年，連續20多年時間都在5星級飯店工作，他稱自己是在5星級飯店長大的孩子

午後陽光撒進Two Tails Hotel蘆洲館大廳，音樂隨機播放從1970年代到現今的經典熱門歌曲。Two Tails Hotel（樂樂旅）董事長馮傑說：「飯店播的音樂都是我從Spotify下載的。平日放一些鼓勵感受的西洋、華語、日文歌曲。週末晚上就比較嗨一點！選讓你想搖動身體的音樂。」

實惠價格 精品級質感

塗鴉藝術感的LOGO與霓虹燈裝飾大廳，流露出兼具年輕與都會感的活力。辦理入住的櫃台，以沒有距離感的中島形式設計，「會造成客訴的第一名就是讓客人等待，所以我們前一晚就準備好房卡。買了一套新系統，直接掃描證件，能在2分鐘內完成。我還會給客人一個裝了2枚代幣的小禮物，可以在大廳冰淇淋機器享用熱帶水果冰淇淋。」

Two Tails Hotel大廳設有冰淇淋機器，讓客人享用熱帶水果冰淇淋。

Two Tails Hotel蘆洲館原址是成旅晶贊飯店，馮傑從一年前開始策劃打掉重練、另創新品牌Two Tails Hotel，今年5月上線營運，短短五個月時間，住房率已從3成攀升至近7成，成為新北旅宿市場的一匹黑馬。

「我相信2,999元這個價格，還有2份早餐、再送小禮物，會吸引到大家的眼球。」相較新北市同等級飯店平日雙人房普遍約3,500元，他以更親民的價格策略切入，同時保留精品旅宿該有的質感。「國際品牌飯店有時太多框架，這邊沒有太多規矩。我就是把特色做出來，然後不能賣貴，我是5星級飯店長大的小孩，知道怎麼經營飯店。」

馮傑從小對玩充滿天賦，高中時期迷上籃球。（馮傑提供）

國際品牌實 重工作氛圍

這樣的自信，來自他在國際奢華品牌飯店累積了20多年的歷練，尤其是待了16年的君悅酒店（Grand Hyatt）。「Hyatt這個品牌，非常重視創意領先，尤其在餐飲這一塊。另外一個就是工作的氛圍，大家非常努力工作之外，我們也很會玩。所以雖然飯店工作時間很長，但不會覺得辛苦。」

談起玩，馮傑頓時語氣高昂說：「我書不見得讀得最好，可是玩的話，應該沒有輸給別人。」他對「玩」充滿天賦，從踢毽子到打籃球，長大後Party Party。在高雄出生長大，父母對他的教育採開放態度，「我爸爸是一個非常樂於社交的人，我從小也常跟他一起參加不同的社交場合。十五、六歲就跟著喝威士忌，因此對人不畏懼，也從中看到很多長輩的互動模式，養成我比較會觀察。」

Two Tails請藝術家周坤為每間房設計不同主題插畫。（平日雙人房2,999元／晚，含2客早餐）

