5星飯店長大2／辦PARTY是飯店重要行銷 曾出動直升機包下摩天輪

馮傑（中）以台灣水果為元素打造自有酒吧Fruittini Bar，提供水果調酒，Party中還邀請水果造型的舞者穿梭帶動氣氛。

對「玩」充滿天賦的Two Tails Hotel樂樂旅董事長馮傑，將飯店這份高壓又繁瑣的工作，視為一場玩不膩的實境闖關遊戲。

職涯橫跨兩岸多個城市，他曾任時尚大帝卡爾．拉格斐的貼身管家，也改造出風靡台北的夜店ZIGA ZAGA。

大學落榜等兵單時，19歲的馮傑第一次接觸到餐飲業，「我到一個法國餐廳打工，很累！但充滿樂趣。我那時負責愛爾蘭咖啡的桌邊服務，要推一個小桌子到客人旁邊，把燈光調暗後，再點火焰左來右去。」有趣的打工經驗，加上父親認為台灣餐飲業發展大有可為，退伍後他即赴美攻讀餐飲管理。

母教英文 在美有自信

「比較幸運的是，我媽媽是英文老師，我很早就接觸英文，所以到美國會比較有自信，都是跟美國同學一起修課，一起Party。」大學畢業後，馮傑先在美國的連鎖飯店工作2年，隨後回台進入台北君悅擔任儲備幹部。

母親是英文老師，馮傑很早就接觸英文，在高中時展現自信一面。（馮傑提供）

「其實我們這個行業很特別，可以在工作的時候吃吃喝喝，因為那也是我們工作的一部分。當時君悅的總經理也很愛玩，他對行銷這一塊很在行，所以我們經常辦Party，譬如跨年賣票券或是幫美商辦Party，然後我們可以邊工作邊玩，做出跟其他飯店的差異化。」

在台北君悅時，他曾負責改造知名的義大利餐廳ZIGA ZAGA，「它白天是餐廳，但晚上搖身一變成夜店，那時請到大師季裕堂設計，打造了2個酒吧，一個吧檯在正中間，很多客人跳個舞想要回來喝一口，那個叫做Action Bar，Bartender（調酒師）動作要很快。但你不能整晚都在瘋狂地嗨，有時候你想要休息一下，我們有另一個Lone Bar，Bartender就要跟客人多一點的互動。」

飯店要靠Party行銷，馮傑（左1）在台北君悅工作時期辦過很多大型Party。（馮傑提供）

樂辦派對 邊工作邊玩

讓馮傑最難忘的PARTY經歷，是為一位即將離任的君悅總經理舉辦的告別派對。「我們以 007 特務為主題，安排他坐在滿載海鮮的小貨車上大街登場，還秘密邀請他遠在英國的2個兒子給他驚喜。當時甚至還計畫動用租金要十幾萬元的直升機，從松山機場飛越君悅飯店上空，然後停在飯店。後來因天候取消，但整場活動充滿創意與情感。」這些費用都是由君悅的業主新加坡豐隆集團買單，但創意來自他與飯店同事。

他自己離開台北君悅時，同事為他租了一台公車，辦了一場「Bus PARTY」，巴士上設有長桌，一路喝，還包下美麗華摩天輪上去喝。

馮傑自己離開台北君悅時，同事為他租了一台公車，辦了一場「Ｂｕｓ ＰＡＲＴＹ」。（馮傑提供）

馮傑感慨的說，「這種盛況如今已難再現，它象徵了那個年代飯店文化的自由奔放，以及工作與樂趣完美結合的精神。當然，背後也需要業主的全力支持。」

