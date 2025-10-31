5星飯店長大3／董事長親自面試洗碗工 讓員工挑公司

馮傑會親自面試所有員工，直接瞭解面試者想法，同時也傳達公司理念。

入職旅館業數十年，Two Tails Hotel董事長馮傑在中國大陸待過多間君悅酒店後，決定回家鄉高雄參與5星級酒店創建。

2007年，馮傑被調派至北京東方君悅擔任餐飲部總監，曾負責統籌服務精品Fendi在北京萬里長城的Fashion Show全部團隊，還親自擔任已故時尚大師卡爾．拉格斐的貼身管家。他與現在的老闆、中租企業總裁辜仲立也是在北京工作時期結緣。「辜總裁出差常下榻東方君悅酒店，我會協助安排住宿與餐飲，他在酒吧的時候，有時會希望我去加入他們團隊跟他聊天。」

中租企業總裁辜仲立（右）聘請馮傑（左）打造旗下新品牌，2人在十多年前結識於北京。（樂樂旅提供）

回故鄉高雄學會做生意

2人當時並未合作，在經歷瀋陽與上海君悅的工作後，馮傑於2017年接受高雄御盟集團創辦人邵永添邀請，回到故鄉擔任晶英國際行館（今年更名為然一酒店，THE AMNIS）總經理。「以前在君悅，我們能夠學到非常多專業的技巧跟經營理念，但跟著邵總裁，學到的是做生意。

2017年，馮傑（左）接受高雄御盟集團創辦人邵永添（右）邀請，回到故鄉擔任晶英國際行館總經理，在他身上學到許多。（本刊資料照）

「他是白手起家，對每件事情都很在乎，事必躬親，連洗碗的阿姨他都會親自面試，因為他要知道是誰在為他工作，他也可以在面試的時候，傳達他的理念。這點令我很佩服跟學習，所以我現在也會親自面試所有的員工。」

親自面試傳達理念

他說，有人可能會說，「董事長你這麼高職位，幹嘛還要面試洗碗工？讓總經理去做不是就好。」「因為我要瞭解每一個員工需要的是什麼，也要傳達我的理念給他們。」

Two Tails員工Celina說：「董事長親自面試，可以清楚讓我知道公司的想法，做為一個面試者，不只是被面試，其實我也是在挑公司。」

馮傑與同事互動親切，沒有董事長身段。

