5星飯店長大4／不看好投報 宜蘭頂級飯店開工前喊卡
3年前，受中租企業總裁辜仲立邀請，加入旗下觀光事業體。今年5月自創Two Tails Hotel，融合藝術、音樂與嘉年華派對氛圍，短短5個月，住房率從3成躍升至近7成，成為一匹新黑馬。
2022年，中租企業總裁辜仲立邀請馮傑加入成旅觀光，他坦言：「其實原本是要開疆闢土。辜總裁請我規劃宜蘭員山5千坪土地的頂級溫泉飯店及農場，設計圖及室內圖都畫完，今年已經要開工動土了！但他面對國際經濟變化與通膨造成投資回報的不確定，選擇調整策略，就是老祖宗教的緩兵之計。」
「我認為成旅觀光這個品牌，在市場上要有競爭力，就必須要有一些新的作為，對於飯店業來講，本來10年就應該要有一個調整，於是提出品牌再造，得到總裁的支持。」永和、花蓮、台中館他選擇按兵不動，將精力集中在地理位置和營運表現極佳的「成旅晶贊—蘆洲館」，開啟了新品牌Two Tails Hotel（樂樂旅）的創立之路。
生病學會放慢少PARTY
決定更名前，馮傑先請英國顧問公司YR建議名稱，「他們提供了十個，我拿給辜總裁挑選，他先問我選哪一個，我告訴他我的選擇，他不說話，翻、翻、翻，第三個是Two Tails，說：『This one.』（就是這個）我問他知道意思？他說不知道，只覺得充滿活力能量的氛圍。」Two Tails來自英國諺語，源於狗狗高興時會猛烈搖尾巴，看起來就像有2條尾巴一樣，充滿活力與好奇感。他忍不住讚美道：「這就是我們飯店要的感覺，我老闆選名字選得很好，這就是為什麼他是老闆，高度就是不一樣。」
Two Tails員工Celina說：「Jimmy董（指馮傑）親自參與飯店每一個細節跟空間角落的設計。」從去年底開始，馮傑只花了5個月時間，就改裝完成140間房間及餐廳。「我們的套房是一個大的臥室跟大客廳，大部分當婚房用，我會把它打造成有一個主題的Party room，每層邊間角落有3間房，3對夫妻的小孩可以跑來跑去，因為我有小孩，我知道他們最喜歡串房。」
飯店工作每天都有新任務跟挑戰，2年前，馮傑身體出了狀況，住院一個月，「那時候找不出原因，真的很折磨。」他回憶時語氣平和，「但我有信仰，信仰讓我可以去面對這些挑戰。」免疫系統疾病留下一些後遺症，過去喜歡爬山、跑步，如今他改為慢騎腳踏車，一週一次重量訓練。「現在只要喘了就休息，不能讓肺部太有壓力，以前個性很急，現在學會放慢，平日也少去Party。」
布局海外 強打世界盃
他最近頻繁飛往美國，計畫在2028年奧運前改裝完集團位在加州南灣托倫斯的海外資產，打造為Two Tails品牌旗艦店，同時積極布局東南亞市場。「我們不會在台灣開分店，Two Tails要打世界盃。」他語氣堅定卻帶笑意，打算用更從容的節奏，迎接全新的關卡。
