5星飯店長大4／不看好投報 宜蘭頂級飯店開工前喊卡

中租企業總裁辜仲立原本邀請馮傑加入成旅觀光是要在宜蘭打造頂級飯店，在評估投報率後先暫緩進度，將精力集中在地理位置和營運表現極佳的「成旅晶贊—蘆洲館」改造，開啟了新品牌Two Tails Hotel（樂樂旅）的創立之路。

3年前，受中租企業總裁辜仲立邀請，加入旗下觀光事業體。今年5月自創Two Tails Hotel，融合藝術、音樂與嘉年華派對氛圍，短短5個月，住房率從3成躍升至近7成，成為一匹新黑馬。

2022年，中租企業總裁辜仲立邀請馮傑加入成旅觀光，他坦言：「其實原本是要開疆闢土。辜總裁請我規劃宜蘭員山5千坪土地的頂級溫泉飯店及農場，設計圖及室內圖都畫完，今年已經要開工動土了！但他面對國際經濟變化與通膨造成投資回報的不確定，選擇調整策略，就是老祖宗教的緩兵之計。」

中租企業總裁辜仲立（右）聘請馮傑（左）打造旗下新品牌，2人在十多年前結識於北京。（樂樂旅提供）

「我認為成旅觀光這個品牌，在市場上要有競爭力，就必須要有一些新的作為，對於飯店業來講，本來10年就應該要有一個調整，於是提出品牌再造，得到總裁的支持。」永和、花蓮、台中館他選擇按兵不動，將精力集中在地理位置和營運表現極佳的「成旅晶贊—蘆洲館」，開啟了新品牌Two Tails Hotel（樂樂旅）的創立之路。

生病學會放慢少PARTY

決定更名前，馮傑先請英國顧問公司YR建議名稱，「他們提供了十個，我拿給辜總裁挑選，他先問我選哪一個，我告訴他我的選擇，他不說話，翻、翻、翻，第三個是Two Tails，說：『This one.』（就是這個）我問他知道意思？他說不知道，只覺得充滿活力能量的氛圍。」Two Tails來自英國諺語，源於狗狗高興時會猛烈搖尾巴，看起來就像有2條尾巴一樣，充滿活力與好奇感。他忍不住讚美道：「這就是我們飯店要的感覺，我老闆選名字選得很好，這就是為什麼他是老闆，高度就是不一樣。」

Two Tails是雙北市少有大露台的飯店，馮傑將此打造成一個大的社交場所，除了用餐外，還可辦戶外Party。

Two Tails員工Celina說：「Jimmy董（指馮傑）親自參與飯店每一個細節跟空間角落的設計。」從去年底開始，馮傑只花了5個月時間，就改裝完成140間房間及餐廳。「我們的套房是一個大的臥室跟大客廳，大部分當婚房用，我會把它打造成有一個主題的Party room，每層邊間角落有3間房，3對夫妻的小孩可以跑來跑去，因為我有小孩，我知道他們最喜歡串房。」

Two Tails請藝術家周坤為每間房設計不同主題插畫，有38間房間都有陽台。（平日雙人房2,999元／晚，含2客早餐）

飯店工作每天都有新任務跟挑戰，2年前，馮傑身體出了狀況，住院一個月，「那時候找不出原因，真的很折磨。」他回憶時語氣平和，「但我有信仰，信仰讓我可以去面對這些挑戰。」免疫系統疾病留下一些後遺症，過去喜歡爬山、跑步，如今他改為慢騎腳踏車，一週一次重量訓練。「現在只要喘了就休息，不能讓肺部太有壓力，以前個性很急，現在學會放慢，平日也少去Party。」

布局海外 強打世界盃

他最近頻繁飛往美國，計畫在2028年奧運前改裝完集團位在加州南灣托倫斯的海外資產，打造為Two Tails品牌旗艦店，同時積極布局東南亞市場。「我們不會在台灣開分店，Two Tails要打世界盃。」他語氣堅定卻帶笑意，打算用更從容的節奏，迎接全新的關卡。

Two Tails提供台灣市場相對少見的「閩台菜」作為餐廳主打，以套餐形式呈現。（福州糟香醉排骨580元／套）

