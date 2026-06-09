5月出口金額連31紅 有望改寫最長上升週期

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AI需求熱絡，台灣出口動能火力全開。財政部今(9)日發布海關出進口貿易統計，5月出口值784.8億美元，續寫歷史單月次高紀錄，年增率51.7％，連續31個月正成長；進口值605.7億美元則創歷年單月新高，年飆54.9％，除因AI產業全球供應鏈引申需求活絡外，國際原油行情大漲也是因素之一。統計處預估6月出口水準介於759億美元至795億美元之間，年升42％至49％。

累計前5月出口值為3,418.3億美元，年增48.7％。財政部指出，今(2026)年第2~4季出口規模均可望維持2,000億美元以上，同時，今年上半年出口有望創下16年來同期最強成長率；主計總處對全年出口上揚47.5％的預測，達標機會很大。

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截至5月出口已經連31紅，以此態勢延續下去，到今年8月可達成連34紅，追平歷史最長上升週期，到9月即可連35紅，則會打破歷史紀錄。目前史上最長上揚週期是從1985年11月至1988年8月的連34紅。財政部認為，有相當高的機率刷新紀錄。

觀察5月出口主要貨品表現，財政部表示，受益於AI、高效能運算與雲端服務等應用需求持續推進，高階晶片、伺服器、顯卡等出貨力道強勁，加以產品漲價效應，5月出口較去(2025)年同期大增267.4億美元。

其中，資通與視聽產品出口348.4億美元，為歷年單月次高，年增149.5億美元，飆升75.2％，以電腦其及附屬單元提升130.7億美元最多。電子零組件出口268.4億美元，為歷來單月最高，年彈56％，以積體電路增加93.9億美元最多。

排除這兩貨類出口後，平均年成長14.7％，其中礦產品因油品價格調升及基數低，出口跳增72.4％，機械因全球半導體業積極擴產及AI相關需求外溢，出口值也創高，年揚22.7％，電機產品增33.4％。

主要出口市場方面，5月對主要市場出口均呈雙位數走升，其中對東協出口規模、年增率暴衝90.8％齊創歷年單月新高。對美國、歐洲年增47.9％、40.3％，對中國大陸與香港、日本各走揚35.4％、32.3％，對陸港出口值也是單月最高。

展望未來，財政部強調，全球經濟成長步調仍受中東地緣政治衝突、美國貿易政策調整等不確定因素約制，但隨著AI應用繼續深化，雲端服務業者資本支出維持高檔，各國積極建置AI基礎設施，帶動相關產品需求擴張，加上我國半導體先進製程及高階封裝產能陸續開出，皆有助於支撐外銷動能。

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