5月出生人數僅6832人 台灣總人口連29個月負成長

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國內少子化問題持續惡化，根據內政部最新戶口統計資料，5月出生人數僅6832人，創下歷年次低紀錄。（資料照片）





國內少子化問題持續惡化，根據內政部今（10日）公布最新戶口統計資料，截至今年5月底，全台總人口數為2325萬2641人，較去年同期減少10萬2829人，已連續29個月負成長。其中，5月出生人數僅6832人，創下歷年次低紀錄。

台灣5月人口再減近萬人 人口連29個月負成長

內政部指出，5月出生數為6832人，折合年粗出生率為千分之3.46，較去年同期及4月皆減少逾千人。各縣市中，以台東縣粗出生率千分之5.09最高，其次為澎湖縣千分之4.64及新竹市千分之4.37；最低則為基隆市千分之1.90、苗栗縣千分之2.69及嘉義縣千分之2.75。

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死亡人口方面，5月共有1萬5158人死亡，折合年粗死亡率為千分之7.67。若以出生數扣除死亡數計算，5月人口自然增加數為負8326人。

人口流動方面，5月遷入人口數為6萬9412人，較4月增加327人；遷出人口數則為7萬989人，較4月增加1730人，人口社會增加數為負1577人。綜合自然增加與社會增加後，5月總人口較4月減少9903人。

值得留意的是，今年2月新生兒人數僅6523人，創下歷史新低；5月出生數雖略有回升至6832人，但仍為歷年次低紀錄。

結婚創近一年新高 台灣65歲以上人口突破20%

婚姻方面，5月結婚對數共1萬1559對，其中不同性別1萬1171對、同性別388對，折合年粗結婚率為千分之5.85，結婚對數及結婚率均創近一年新高；離婚對數則為4143對，其中不同性別4056對、相同性別87對，折合年粗離婚率為千分之2.10。

另外，截至今年5月底，0至14歲人口為264萬2980人，占總人口11.37%；15至64歲人口為1585萬9310人，占68.20%；65歲以上人口則達475萬351人，占總人口20.43%，台灣高齡化趨勢持續加速。

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