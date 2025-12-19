5月大嬰兒未按時接種遭列管 警尋獲父母供出已夭折棄大排

由警方戒護配合檢察官相驗，這名女子臉上完全沒有表情，但她就是丟棄嬰兒大體的母親。台南一對夫妻，因這名嬰兒出生後未依規定接種疫苗，加上因居無定所，社政單位多次查訪未果，今年10月列管後轉由警政單位協尋，直到18日晚間才找到男嬰父母，但男嬰已不在身邊，最終警方突破心防，並由警方在台南某大排中找到男嬰遺體。

殯葬業者說道，「都看不出來，就是黑的塑膠袋包著，真的看不出來，在水裡面撈出來的。」

永康景分局副分局長楊富仁說明，「本案已經報請台南地方檢察署全力偵辦。」

社會局表示，這對父母因照顧功能薄弱，被社政單位列為「脆弱家庭」案件，由社福中心社工追蹤關懷並提供育兒指導，初期狀況尚屬穩定。不過，家戶後續搬遷失聯，社會局於10月主動請警政單位協尋，直到近日才有突破。

台南市社會局家防中心主任施清發表示，「但在追蹤訪視過程中，多次無法聯繫到案家，所以主動報請警政協助查訪，後續的部分家防中心與檢方密切合作，指派兒保社工協助配合蒐集相關事證，並依法提起獨立告訴，確保兒少權益。」

父母被找到後，一開始未說明男嬰下落，最後才坦承男嬰已死亡，並由警方找到遺體。至於男嬰是疏於照顧或涉及其他原因死亡，仍待釐清，目前已由檢察官指揮偵辦中，後續將依檢方相驗結果，啟動相關保護與處置機制。