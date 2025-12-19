5月大男嬰扔溝亡！檢相驗「小身軀多處不明傷勢」 檢聲押生父和同居人

記者林昱孜／台南報導

檢方相驗時，男嬰林姓生母在現場神情呆滯，後經社工關懷後淚流滿面，訊後遭限制住居。（圖／記者林昱孜攝影）

台南市永康區一名5個月大男嬰，因未打疫苗經社會局查訪，經訪視後被列入脆弱家庭，後續突失聯，因而通報警方協尋。18日晚間警方找到大人但未見男嬰，經追問才得知男嬰已死亡，並在新市區排水溝內找到嬰屍。台南地檢署今（19)日會同法醫相驗、解剖，認定方姓男嬰死亡多日且有多處不明傷勢，訊後將生父方男、同居人凌女，依成年人故意對兒童犯殺人罪，向法院聲押。

台南地檢署複訊後聲押男嬰生父方男，以及同住之人凌姓女子。（圖／讀者提供）

台南地檢署表示，18日晚間10時許接獲台南市政府警察局婦幼警察隊、永康分局報請指揮偵辦方姓男嬰死亡案件，檢察官隨即指揮進行相關偵查作為，並於今（19）日上午率同法醫至台南市立殯儀館進行相驗，於下午進行解剖。檢察官初步認定方姓男嬰死亡多日且有多處不明傷勢，須待法醫解剖鑑定報告與調查其他事證，始得認定明確死因。

檢察官命警拘提男嬰父親方男、同住之凌女，經複訊後，認均涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人之重罪嫌疑重大，且認有勾串共犯及逃亡之虞，向台灣台南地方法院聲請羈押禁見。另外，男嬰生母林女則限制住居。



