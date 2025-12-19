5月大男嬰「當垃圾」從橋下拋扔大排水溝 他曝生父見屍反應：好可怕

記者林昱孜／台南報導

台南地檢署偵辦男嬰死亡案，19日完成相驗、解剖，釐清確切死因。（圖／記者林昱孜攝影）

台南永康區一名5個月大男嬰，曾因未注射疫苗，被台南市政府社會局列為脆弱家庭，10月開始關懷未果，通報警方協尋，豈料，18日晚間竟發現男嬰已成袋屍，遭棄置在新市大排水溝內。殯葬業者透露，男嬰遺體被用2、3層塑膠袋包著，應該是被從橋上扔下，看起來「黑黑的、放很久」、不特別講會被認為是一般垃圾，生父到場冷血無語，眼中毫無一絲自責。

5月大男嬰失蹤警方尋獲竟已成為屍體，生母現身殯儀館認屍，第一時間面無表情。（圖／記者林昱孜攝影）

社會局追蹤脆弱家庭，最後透過警方找到了，18日晚間，員警只見到爸媽卻沒見到男嬰，繼續追問孩子下落，兩人始終交代不清，最後終於突破心房，坦承男嬰已經死亡，被丟到大排水溝裡。實際前往現場，還真的在橋下尋獲包裹著男嬰的塑膠袋。

男嬰生母在結束檢方初步偵訊後頻頻落淚，社工在一旁陪同安撫。（圖／記者林昱孜攝影）

全案報請台南地檢署偵辦，今（19）日上午檢方進行相驗。殯葬業者還原第一時間尋獲狀況，男嬰遺體用3層塑膠袋包著，黑黑的、看不出來是嬰兒，看起來像泥巴「應該是放很久，2、3個月」，研判應是從橋上扔下來浸泡在水面。

5個月大男嬰被當垃圾從橋下網排水溝扔，殯葬業者看了於心不忍，並透露生父眼神很冷。（圖／讀者提供）

殯葬業者表示，當時男嬰生父在現場，看上去40多歲，面無表情、冷冷的，神情沒有一絲自責，「人正常，可是很冷，覺得好恐怖，怎麼那麼冷血，小朋友你可以把他處理掉，我不知道是不小心還怎樣，至少你要正常管道，現在狗狗貓貓都植存了，更何況是人」。

男嬰生母現身殯儀館，年紀目測20多歲打扮時髦，身穿奶茶色外套、長裙，棄置男嬰一事曝光後，得面對檢警偵辦，她面無表情、神情呆滯，在社工上前陪伴聊天後，悲傷落淚，頻頻以衛生紙拭淚；台南地檢署表示，男嬰死亡案件，上午經檢察官率同法醫進行相驗、下午進行解剖，檢察官則持續偵訊相關人等，釐清全案樣貌。



