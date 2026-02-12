5月嬰咳到發紫！今年首例百日咳確診 醫示警：最怕家長以為是感冒
疾管署今（12日）公布，今年首例百日咳病例出現在北部一名5個月大男嬰身上。雖已按時接種2劑疫苗，但自1月23日起出現咳嗽、喘鳴、流鼻水等症狀，家長多次帶醫卻未見改善，甚至在後期出現陣發性劇烈咳嗽、呼吸急促。經2月10日採檢，確認感染百日咳，目前症狀已逐漸穩定。
衛生單位指出，該名男嬰的家庭接觸者共4人，其中兩人出現疑似症狀，已安排採檢並評估預防性投藥，全家需持續監測至3月4日。由於百日咳初期與一般感冒非常相似，家中成人往往忽略症狀，反而可能成為傳染來源。
初期像感冒易忽略 小心拖延引爆家庭傳播
疾管署提醒，百日咳一年四季都可能發生，尤其是6個月以下嬰兒，為重症與死亡風險最高族群。典型症狀包括陣發性咳嗽、咳到臉紅或發紫、呼吸出現哮喘聲，甚至咳後嘔吐。若孩童出現上述情況，家長務必儘速就醫。
國內監測數據顯示，2022年至2026年百日咳本土病例呈上升趨勢，年齡分布以11至18歲最多，占3成以上，其次為6個月內嬰兒，占約1/4。
疾管署指出，國內不少病例發生在「尚未完整接種」的嬰兒，因此疫苗防護更顯重要。
目前台灣提供嬰幼兒於2、4、6、18個月及入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗。另建議孕婦每胎於懷孕27至36週自費接種Tdap疫苗，抗體可透過胎盤傳給胎兒，提供初期保護。
此外，多數家庭群聚感染的「第一個傳染源」常是成人照護者，疾管署呼籲照顧者與同住家人可自費補打一劑Tdap疫苗，形成「家庭防護圈」，才能真正降低感染風險。
家長在接觸嬰兒前也應做到「更衣、洗手」，避免帶孩子前往醫院、密閉或人潮擁擠場所，共同守護嬰幼兒健康。
