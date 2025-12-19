5月嬰沒打疫苗社會局急尋 竟「遭裝塑膠袋」全身赤裸陳屍大排

台南5月大嬰兒被棄屍新市區大排，是否遭虐則仍須釐清。（圖／三立新聞網）

台南市永康區驚傳嬰兒命案，5個月大男嬰因沒在規定時間打疫苗而引發社會局注意，社會局和警方找尋月餘，才在18日晚間發現嬰兒父母，2人坦承孩子已經身亡，警方則在新市區排水溝內找到被裝進塑膠袋內的嬰屍，遺體預計於19日相驗，是否遭受虐待仍須釐清。

據了解，男嬰父母疑似有智能障礙，且經濟狀況不佳還居無定所，孩子則因未在規定時間打疫苗而引起社會局注意，社會局查訪後將其列為脆弱家庭，起初訪視狀況正常，卻在10月突然失聯。

社會局報請警方協尋，永康警方以車追人，以男嬰父母的機車車號掌握其蹤跡，終於在18日晚上找到2人，卻未見到孩子身影，2人對男嬰去向支吾其詞，警方持續突破他們心防，2人這才透露孩子已經死亡。

男嬰父母還配合警方指認棄屍地點，警方則在新市區某大排找到孩子遺體，男嬰被發現時全身赤裸，還被裝進黑色塑膠袋內，將於19日相驗以釐清死因，是否遭虐則仍需調查。

台南市社會局表示，已立即指派社工人員了解案情並提供相關協助，目前全案已進入司法調查程序，後續若父母有違反兒少法第49條情事，社會局將依同法第102條裁處，另社福中心協助案家處理喪葬及其他家庭需求等福利服務。

